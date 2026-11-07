Afrique: Qualifications CAN 2027 - Mouine Chaabani dévoile sa liste pour affronter la Libye

Le sélectionneur national, Mouine Chaabani, dévoilera ce samedi 7 novembre 2026, dans la soirée, la liste des joueurs tunisiens retenus pour le prochain stage de préparation, en prévision de la double confrontation avec la Libye, comptant pour les troisième et quatrième journées des qualifications à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2027.

La Fédération tunisienne de football (FTF) avait annoncé que la liste serait communiquée à l'issue des rencontres en retard de la septième journée du championnat de Ligue 1. Elle sera publiée sur la page officielle de l'instance fédérale.

Les Aigles de Carthage recevront la sélection libyenne le vendredi 13 novembre, à partir de 17h, au stade Taïeb-Mhiri de Sfax. Le match retour est programmé le mardi 17 novembre, à la même heure, dans la capitale libyenne, Tripoli.

Le rassemblement de la sélection tunisienne débutera dimanche 8 novembre. La première séance d'entraînement est prévue le 9 novembre à Sfax. La délégation tunisienne ralliera ensuite la Libye le dimanche 15 novembre à bord d'un avion spécial, en prévision du match retour.

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Sur le plan comptable, la Tunisie occupe actuellement la troisième place du groupe H avec deux points, après deux matches nuls face à l'Ouganda et au Botswana. L'Ouganda domine le classement avec quatre points, tandis que la Libye ferme la marche avec une seule unité.

Cette double confrontation revêt une importance particulière pour les Tunisiens, qui devront viser deux victoires afin de renforcer leurs chances de qualification. En effet, une seule sélection du groupe H obtiendra son billet pour la phase finale, l'Ouganda étant déjà qualifié d'office en tant que pays hôte de la compétition.