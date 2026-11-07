Sénégal: Thiès - Un programme de 7 milliards de FCFA lancé pour la résilience des communautés des anciens villages de reclassement social

7 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Programme de résilience des communautés affectées par la lèpre (PRCAL), élaboré par la Direction générale de l'action sociale (DGAS) pour une durée de cinq ans, devra aider les neuf villages de reclassement social (VRS) du Sénégal à quitter leur situation de vulnérabilité. Ce programme est doté d'un budget global de 7 milliards de FCFA, dont 80 % seront consacrés à l'investissement.

L'annonce a été faite vendredi à la gouvernance de Thiès par le directeur général de l'action sociale, Paul Joseph Ndiaye, lors d'une réunion du Comité régional de développement (CRD). Cette rencontre de partage était également l'occasion de restituer les résultats d'une collecte de données et de consultations menées auprès des populations des ex-villages de reclassement social de Touba Peycouk et de Mballing, dans la région de Thiès.

"Le programme est constitué de quatre axes, mais 80 % du montant iront vers l'investissement, pour la mise en place de logements sociaux, de fermes agricoles, pour l'accompagnement des femmes, l'autonomisation des jeunes, la formation et, plus tard, l'insertion socioprofessionnelle", a précisé M. Ndiaye.

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Née d'une volonté de protection, la loi n°76-03 du 25 mars 1976 régissant les neuf villages de reclassement social que compte le Sénégal a été abrogée par la loi n°2023-04 d 13 juin 2023. L'abrogation de ce texte, qui réservait un statut particulier à ces localités accueillant les anciens malades et leurs familles, a été considérée comme un acte fort de justice sociale.

"Après 47 ans d'isolement, l'État a trouvé nécessaire d'accompagner ces villages ", a souligné le directeur général. C'est dans ce cadre que le PRCAL a été initié sous la conduite du ministère de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.

"L'État veut accompagner ces communautés, notamment pour la sécurisation des terres, l'assainissement de ces villages, l'éducation et dans tous les domaines qui vont leur permettre de quitter la vulnérabilité pour aller vers la résilience", a-t-il ajouté.

De son côté, l'adjoint au gouverneur de Thiès chargé du développement, Ababacar Sadikh Niang, a prévenu que "pour que l'abrogation produise tous ses effets, des défis restent à relever".

Il a notamment évoqué des défis juridiques pour sécuriser les terres et les habitations, des défis socioéconomiques pour garantir l'accès aux services sociaux de base et à des moyens d'existence durables, ainsi que des défis de gouvernance pour intégrer pleinement ces localités dans la gestion des collectivités territoriales.

"C'est tout le sens du PRCAL élaboré par la DGAS comme mesure d'accompagnement de cette réforme ", a indiqué l'adjoint au gouverneur.

M. Niang a rappelé que la mission conduite par la DGAS du 2 au 4 novembre derniers avait pour objectif d'évaluer la situation sociale, d'écouter les communautés et de proposer des pistes de solutions concertées pour sécuriser les acquis. Durant son déploiement à Touba Peycouk puis à Mballing, la mission a rencontré les autorités administratives et locales, échangé avec les services techniques déconcentrés et mené des dialogues communautaires.

À cette occasion, des kits alimentaires ont été remis aux familles et le tournage d'un film documentaire a débuté afin de combattre la stigmatisation.

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