Afrique: Concerts et animations au rythme des JOJ à Tambacounda

7 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Des concerts, animations et activités récréatives vont rythmer les centres culturels de Tambacounda pour permettre aux jeunes de cette région orientale du Sénégal de vivre pleinement les Jeux olympiques de la jeunesse organisés à Dakar, première ville africaine à accueillir cet évènement olympique mondial, a-t-on appris de source officielle.

"Nous invitons les populations à suivre les activités qui vont être organisées dans les centres culturels des départements de Bakel, Goudiry, Koumpentoum et de Tambacounda", a notamment indiqué Abdourahmane Ndiaye, le gouverneur de la région de Tambacounda.

Le chef de l'exécutif régional s'exprimait lors du lancement de la Fan zone consacrée aux JOJ pour permettre au public de la ville de Tambacounda de suivre en direct les compétitions.

Selon le gouverneur, ces festivités culturelles et musicales ont pour but d'inclure la jeunesse de la région de Tambacounda dans la célébration de ces JOJ.

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"Il s'agit d'un événement planétaire dédié non seulement aux jeunes Sénégalais, mais aussi à toute la jeunesse africaine et mondiale", a-t-il dit, assurant que la région de Tambacounda joue pleinement sa partition en célébrant les Jeux qui se déroulent à Dakar, Diamniadio et Saly", a-t-il dit.

"La flamme olympique est d'ailleurs passée par ici. Nous l'avons tous vue traverser le stade ainsi que les rues de Tambacounda, un moment fort qui a permis à la population locale de communier et de vibrer au même rythme que celle de Dakar", a-t-il fait valoir.

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