Sénégal: JOJ 2026 - L'absence de vols réguliers entre Dakar et la partie orientale du pays plombe l'impact touristique (chef service)

Tambacounda — L'absence d'une desserte aérienne régulière entre Dakar et Tambacounda freine l'arrivée des touristes dans le Sénégal oriental, en cette période de Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a déploré Cheikh Mamadou Mourtada Fall, le chef du service régional du tourisme de Tambacounda et de Kédougou.

"Ce qui bloque l'arrivée des touristes dans la région reste le manque de liaisons aériennes. Si, par exemple, on pouvait nouer une convention avec Air Sénégal pour que la compagnie nationale desserve Tambacounda, cela constituerait une formidable vitrine pour l'activité touristique de la zone", a-t-il déclaré lors d'un entretien avec l'APS, centré sur l'impact des JOJ dans la partie orientale du pays.

Au regard de la longue distance routière qui sépare la capitale du Sénégal oriental, M. Fall plaide pour un dispositif pérenne : "Si on avait une desserte régulière, à l'image de ce qui se fait avec Cap Skirring, cela viendrait grandement développer le secteur, surtout en cette période de ferveur olympique".

Concernant la fréquentation des récifs hôteliers depuis le début des JOJ, le responsable sectoriel concède que la destination n'a pas encore connu "le grand engouement espéré".

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Il souligne toutefois que le passage de la flamme olympique a offert une bouffée d'oxygène aux opérateurs locaux.

"Tambacounda n'abrite pas de compétitions, mais la tournée de la flamme a généré une très bonne campagne médiatique. Son passage au niveau de sites phares, dont la gare historique de Tambacounda, le Parc national du Niokolo-Koba et la cascade de Dindéfélo à Kédougou, a été un moment fort" a-t-il magnifié.

Grâce à cet événement, a-t-il souligné, les hôteliers ont enregistré d'excellentes performances, même si le séjour des délégations officielles a été de courte durée. "Les réceptifs hôteliers ont quand même fait le plein durant deux journées, que ce soit à Tambacounda ou à Kédougou", ajoute M. Fall.

Alors que les JOJ constituent un puissant levier de promotion pour la marque "Destination Sénégal", le responsable sectoriel espère que "les retombées visuelles de l'événement porteront leurs fruits d'ici la clôture des Jeux".

"Nous espérons accueillir prochainement des délégations de visiteurs venus découvrir nos sites, séduits par les images de la tournée de la flamme olympique", a-t-il conclu.