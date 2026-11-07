Angola: Le ministre plaide pour un engagement accru des agriculteurs en faveur de l'augmentation de la production

Waco Kungo — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, Isaac dos Anjos, a plaidé vendredi, à Cuanza-Sul, pour un engagement et un dévouement accrus des agriculteurs afin d'accroître la production et d'atteindre l'indépendance économique.

Le gouvernant, s'exprimant lors d'une visite à plusieurs coopératives agricoles de la municipalité bénéficiant du financement du Programme d'appui à l'agriculture familiale (SAMAP), a déclaré que les agriculteurs devaient assumer leurs responsabilités, notamment en honorant les engagements financiers découlant du soutien reçu.

Il a mentionné que le remboursement des sommes mises à disposition par le SAMAP permettra aux bénéficiaires de renforcer leur capacité d'investissement, d'acquérir du matériel, des engrais, des semences et autres intrants agricoles nécessaires à l'amélioration de la production.

Isaac dos Anjos a affirmé que l'augmentation de la production est un facteur essentiel à la croissance durable de l'économie et à la création d'emplois.

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Il a conseillé aux agriculteurs de gérer rigoureusement leurs ressources financières et leur matériel agricole, en tenant compte des coûts d'entretien et de la nécessité de remplacer les pièces en cas de dommage.

Le gouvernant a déclaré que les producteurs devraient mieux optimiser leurs coûts de production afin de garantir des prix de marché compétitifs et une meilleure rentabilité de leur activité agricole.

Le ministre a annoncé qu'il ferait prochainement don de 25 têtes de bétail à la coopérative Seia Weka, en reconnaissance de son rôle de premier plan en matière de production et d'organisation.

Dans la municipalité de Waco Kungo, Isaac dos Anjos s'est informé sur les travaux d'irrigation, d'élevage de volailles et de nivellement des terres, et a rencontré des représentants de coopératives bénéficiant du projet d'agriculture familiale, dans le cadre du programme SAMAP.