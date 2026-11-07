Angola: La contribution du livre «Crónicas e Memórias de Beijing » au renforcement des relations sino-angolaises

Luanda — Le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, a salué ce vendredi à Luanda la contribution du livre « Chroniques et souvenirs de Pékin : 20 jours et plus de 20 perspectives sur la Chine » au renforcement des relations sino-angolaises et au partage d'expériences dans divers domaines.

M. Caldas s'exprimait lors du lancement de l'ouvrage, écrit par les journalistes angolais Hélder Luandino et Xavier António.

Préfiqué par le secrétaire d'État à la Communication sociale, Nuno Caldas, le livre relate l'expérience vécue par les journalistes lors d'un programme de formation en Chine.

À cette occasion, M. Caldas a souligné la valeur historique, culturelle et journalistique de l'ouvrage, qui rassemble les expériences de deux journalistes angolais lors d'un échange de 20 jours en Chine.

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Il a considéré l'ouvrage comme un témoignage documentaire important des expériences, des enseignements et des observations des deux professionnels, qui ont eu l'occasion de visiter trois villes du pays.

Selon Nuno Caldas, l'ouvrage présente un échange, mettant l'accent sur le partage d'expériences, consignées sur près de 250 pages.

Il a souligné que cette expérience avait permis aux journalistes de découvrir d'autres formes de production et de diffusion de l'information, leur offrant une vision plus complète des défis contemporains du journalisme, notamment dans les domaines de l'innovation technologique, de la transformation numérique et de la formation professionnelle.

De son côté, l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Angola, Zhang Bin, a salué la publication de ce livre comme une initiative louable visant à approfondir la connaissance de la réalité chinoise par les Angolais et à promouvoir l'amitié entre les peuples des deux pays.

Le diplomate a déclaré que cette initiative était le fruit des expériences, observations et réflexions personnelles des auteurs lors de leur visite en Chine, leur permettant de partager avec les lecteurs angolais des aspects liés au développement, à l'histoire, à la culture et à la vie quotidienne du peuple chinois.

Zhang Bin a réaffirmé la volonté de l'ambassade de Chine en Angola de poursuivre la promotion des échanges culturels et humains, notamment auprès des jeunes générations, par le biais d'initiatives contribuant au renforcement de la compréhension mutuelle et de la coopération bilatérale.

Hélder Luandino, co-auteur de l'ouvrage, a quant à lui souligné l'évolution de la Chine en matière de communication sociale et de technologies de l'information, qui peut aider les professionnels de la communication à diffuser une information toujours plus concise et rapide.

Le journaliste Xavier António a déclaré que cette expérience, au sein d'un groupe de 25 professionnels des médias angolais, avait été enrichissante.

« Ce qui m'a le plus impressionné, ce sont les formations, car la Chine prend la formation très au sérieux », a-t-il souligné.

L'ouvrage, qui compte 252 pages, est publié par Kilunji Editora.

Abordant des thèmes variés, il présente des perspectives sur la Chine, ainsi que des expériences liées au journalisme, à la culture, aux technologies, à l'éducation, à l'industrie, à la communication sociale et à la coopération bilatérale entre l'Angola et la Chine.

Cette initiative rassemble des réflexions sur la vie quotidienne en Chine, des rencontres interculturelles et des souvenirs personnels qui ont donné sens au voyage.

Elle s'achève sur le retour et la prise de conscience que certains voyages ne s'achèvent pas au point de départ ; ils se poursuivent à travers les idées, les apprentissages et la manière dont on interprète le monde.

À propos des auteurs

Hélder Luandino est un journaliste, professeur d'université, réalisateur et producteur de contenus audiovisuels angolais. Il est titulaire de diplômes en relations internationales, journalisme, études cinématographiques, réalisation et production, et ingénierie informatique.

Sa carrière se distingue par sa polyvalence, sa vision stratégique et son engagement en faveur du renforcement de la communication sociale en Angola.

Il est actuellement directeur général de Live TV Angola, une chaîne dont la devise est « Nous montrons le meilleur de l'Angola » et qui se démarque par la diversité et la qualité de ses programmes télévisés.

Il a fondé et dirigé TV Jovial au CEFOJOR (Centre de formation des journalistes), où il a joué un rôle essentiel dans la formation de jeunes communicants et la promotion de pratiques journalistiques éthiques et innovantes.

Sa carrière comprend également une période marquante à Rádio Ecclésia, où il a travaillé comme reporter, se distinguant par la clarté et la profondeur de ses analyses.

Xavier António est originaire de Luanda, dans la municipalité de Rangel. Il est journaliste depuis plus de dix ans.

Il est actuellement chef de département au Jornal de Angola Online, après avoir occupé le poste de directeur national adjoint de cette même publication.

Il est membre de l'Association angolaise des journalistes économiques (AJECO), où il est également secrétaire aux technologies de l'information et de la communication.

En 2021, il a été finaliste du Prix national de journalisme dans la catégorie Presse.