Angola: Le ministre de la Défense inspecte la région militaire du Moyen-Kwanza

Malanje — Le ministre de la Défense nationale, Lúcio Amaral, a inspecté vendredi, le commandement de la région militaire du Moyen-Kwanza, dans le but de vérifier les activités opérationnelles en cours et d'évaluer l'état de préparation des troupes.

La région militaire du Moyen-Kwanza est une division opérationnelle stratégique des Forces armées angolaises (FAA) pour la sécurité nationale.

Son importance réside dans le fait qu'elle englobe le principal corridor énergétique de l'Angola, sur le cours moyen du fleuve Kwanza, où se situent des infrastructures critiques telles que les grandes centrales hydroélectriques de Capanda, Laúca et Caculo Cabaça.

Lúcio Amaral, qui a entamé le même jour, une visite de travail à Malanje pour évaluer le secteur qu'il dirige, a également souligné la réalisation des objectifs fixés en matière de suivi des structures du secteur de la Défense, ainsi que l'évaluation des projets et initiatives en cours dans la province.

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Le ministre de la Défense nationale a souligné que ce déplacement lui avait permis d'évaluer les progrès accomplis et d'anticiper les défis futurs.

À Malanje, le ministre a visité l'usine Major Kanhangulo, une unité de production de chaussures et de bottes militaires destinées à soutenir la logistique des Forces armées angolaises (FAA).

Cette infrastructure produit actuellement 400 paires par jour, avec des projections d'augmentation de la production jusqu'à mille paires par jour.

La visite s'est poursuivie à la Délégation provinciale du Fonds social des FAA, où le ministre s'est informé du fonctionnement de cette structure, dont le rôle est crucial pour l'aide et l'amélioration des conditions de vie du personnel militaire, des anciens combattants, des vétérans et de leurs familles.

La visite s'est conclue à la Délégation provinciale des anciens combattants et des vétérans, où le ministre a évalué les conditions opérationnelles des services et discuté des objectifs et des défis futurs de l'institution.

Le programme du ministre pour ce samedi comprend des inspections des centrales hydroélectriques de Capanda et de Laúca, ainsi que du Régiment militaire.