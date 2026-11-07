Angola: La Représentation diplomatique à Genève célèbre la Fête nationale en mettant l'accent sur le multilatéralisme

Luanda — La Mission permanente de l'Angola auprès de l'Office des Nations Unies et des organisations internationales à Genève a organisé, jeudi 5, dans cette ville, une manifestation politique, diplomatique et culturelle pour célébrer le 51e anniversaire de l'indépendance nationale, fêté le 11 novembre.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique, cet événement, qui visait à commémorer la date à laquelle les Angolais ont conquis le droit de décider de leur propre destin, a également permis de réaffirmer l'engagement du pays en faveur du multilatéralisme et de la reconnaissance internationale, et de rendre hommage aux héros de la patrie.

Dans son discours, l'Ambassadrice Ana Maria de Oliveira a réaffirmé l'attachement de l'État au système multilatéral inscrit dans la Charte des Nations Unies, garant de la paix, de la sécurité internationale et du développement durable.

C'est pourquoi, elle a publiquement exprimé sa gratitude aux États membres de l'ONU pour la confiance qu'ils ont placée en l'Angola, élu il y a environ un an au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La diplomate a réaffirmé la volonté de l'Angola de s'acquitter de ses fonctions avec responsabilité, en collaboration et en privilégiant les résultats concrets, dans le respect de la souveraineté des États membres.

Au niveau régional, elle a souligné le rôle de l'Angola dans l'intégration économique et la stabilité de l'Afrique, en insistant sur le développement du corridor de Lobito et l'organisation de la Biennale de Luanda (Forum panafricain pour la culture de paix et de non-violence), une initiative conjointe avec l'UNESCO et l'Union africaine.

« Ces efforts témoignent de l'engagement du Président de la République, João Lourenço, en faveur de la paix et du progrès sur le continent africain », a déclaré l'ambassadrice.

Face aux défis de la diversification économique, la diplomate angolaise a souligné l'engagement de l'Exécutif en faveur du développement du capital humain afin de garantir des services publics modernisés et de qualité.

L'événement a également été l'occasion de remercier les partenaires internationaux et la communauté angolaise résidant en Suisse pour leur patriotisme et leur contribution à l'avenir démocratique du pays.

La dimension culturelle de l'événement a été marquée par la célébration de l'identité nationale, avec notamment des danses traditionnelles angolaises, une exposition photographique et une présentation de pièces représentatives de l'artisanat national, unissant ainsi la diplomatie à la promotion du patrimoine angolais à l'étranger.

Sous le slogan « Unis pour construire un Angola démocratique, uni et indivisible », la célébration s'est déroulée au siège de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI).