Afrique: Port autonome de Pointe-Noire - Début de la pose des défenses de quai au Môle Est

Au port de Pointe-Noire où elle construit un deuxième terminal à conteneurs, le Môle Est, Congo Terminal, filiale d'Africa Global Logistics, a entamé l'installation de 65 défenses de quai de cette infrastructure portuaire destinée à renforcer le flux des échanges commerciaux.

L'opération de pose des défenses se déroulera en deux phases sur un linéaire total de 750 mètres de quai. La première verra l'installation de trente-cinq défenses d'ici à la fin de l'année, sur les 400 premiers mètres, tandis que la seconde qui débutera en 2027 permettra de poser les trente défenses restantes sur les 350 mètres suivants et de finaliser les travaux.

Peu visibles dans l'armature portuaires, les défenses de quai jouent un rôle essentiel, car elles servent d'amortisseur géant qui protège les navires des chocs lors de l'accostage.

Leur composition est faite d'un bloc de caoutchouc haute résistance, protégé par un panneau d'acier à surface glissante et ancré au quai par des fixations et des chaînes permettant de garantir des opérations sûres à chaque escale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Un accostage se joue en quelques secondes, mais sa sécurité se prépare des mois à l'avance. Ces défenses sont la première ligne de protection de chaque navire qui viendra à quai. Sur le Môle Est, la sécurité des opérations n'est pas un objectif parmi d'autres : c'est notre standard », a indiqué Jérôme Mouille, responsable QHSE Congo Terminal au projet Môle Est.

Selon l'entreprise, ce démarrage de pose des défenses marque une avancée concrète dans la mise en oeuvre de ce projet majeur d'extension et de modernisation du Port autonome de Pointe-Noire.