Congo-Brazzaville: Boisement et reboisement - Brazzaville point de départ d'une mobilisation internationale

Le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, en présence du président de la 81e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Khalilur Rahman, a donné le 6 novembre à Ignié, dans le département du Djoué-Léfini, le coup d'envoi des actions liées à la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement, allant de 2027 à 2036.

L'événement a coïncidé avec la 40e célébration de la Journée nationale de l'arbre, instaurée par le Congo depuis 1984 pour sensibiliser la population à la protection de l'environnement, lutter contre la déforestation et renforcer le couvert forestier. Aux côtés du chef de l'État congolais figuraient le président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, deux chefs d'État et de gouvernement des pays de la sous-région du bassin du Congo, à savoir celui de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de la Centrafrique, Faustin Archange Touadéra, sans oublier le vice-président gabonais. Ils étaient tous venus témoigner leur soutien à cette initiative mondiale.

Dans son message intitulé « L'appel de Brazzaville », le président de la République a invité la communauté internationale à s'investir davantage afin que cette décennie soit couronnée de succès, avec des actions concrètes au bénéfice de l'humanité. « Le Congo prend sa part de responsabilité, mais aucun pays ne pourra à lui seul relever les défis climatiques auxquels notre planète est confrontée », a déclaré Denis Sassou N'Guesso. Il a appelé ses homologues à faire de cette décennie un engagement partagé, soutenu par une véritable solidarité et volonté politique constante « car l'avenir des forêts ne se décidera pas dans nos discours, mais dans des actions », a-t-il indiqué.

La jeunesse au coeur de l'économie verte

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Le président de la République a placé la jeunesse au coeur de cette volonté de préserver l'environnement qui, selon lui, doit être au centre de cette dynamique qui rend toute sa place à l'arbre. « C'est aux jeunes que nous devons donner les moyens, les compétences et les opportunités de construire une économie verte, créatrice d'emplois et porteuse d'avenir », a souligné Denis Sassou N'Guesso.

Il a insisté, par ailleurs, sur les multiples bénéfices du planting d'arbre qui permettent notamment des recherches alternatives pérennes pour les bois de chauffe, la préservation des zones à haute pression démographique, l'inversion de la perte des forêts naturelles et la restauration des zones dégradées, érodées et de développement de plantations forestières et agro-forestières susceptibles de générer des opportunités économiques durables. « Que Brazzaville soit aujourd'hui le point de départ d'une mobilisation mondiale, dont les générations futures pourront mesurer les résultats », a souhaité Denis Sassou N'Guesso.

Une initiative devenue internationale

Lancée en 2024 par le président Denis Sassou N'Guesso, l'initiative de la Décennie des Nations unies pour le boisement et le reboisement a été adoptée le 16 avril 2025 par l'Assemblée générale des Nations unies. Cent cinquante-cinq pays membres avaient voté pour et un seul s'était opposé. Ce passage d'une initiative nationale à une urgence mondiale a été salué par le président de la 81e assemblée générale des Nations unies, Khalilur Rahman, qui y voit « une image forte de l'avenir commun de la planète. D'une Nation qui plante aujourd'hui ce que les générations futures hériteront» , ajoutant que «La voix de l'Afrique doit être entendue ».

La ministre de l'Économie forestière, Rosalie Matondo, a rappelé, pour sa part, « qu'il s'agissait là de la survie de l'humanité ». L'historique de cette cérémonie adémontré, pour elle, l'attachement du Congo à l'arbre, à la forêt et à la préservation du patrimoine naturel.

Fort de 40 ans d'expérience en matière de planting d'arbres, le Congo confirme ainsi sa volonté politique constante en faveur de la protection de la planète. Au terme de la cérémonie, les chefs d'État et les personnalités présentes ont planté des arbres de plusieurs espèces allant de l'acacia aux arbres fruitiers.