Congo-Brazzaville: Africa cup de judo juniors - Le pays termine deuxième

7 Novembre 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Malgré des difficultés logistiques ayant contraint les athlètes à effectuer le trajet Brazzaville-Yaoundé par voie terrestre, faute de moyens financiers, la délégation congolaise a réalisé une belle performance à l'Africa cup de judo juniors, disputée le 6 novembre au Cameroun. Avec neuf médailles, dont trois en or, cinq en argent et une en bronze, le Congo s'est classé deuxième sur quatorze pays participants.

La jeunesse congolaise du judo s'est illustrée sur les tatamis de Yaoundé à l'occasion de l'Africa cup juniors 2026, réalisant une performance remarquable qui lui a permis de décrocher neuf médailles.

Chez les dames, Rosine Titi Mabiala a remporté la médaille de bronze dans la catégorie des -57 kg. En -48 kg, Triphene Choua Abomi Otora s'est adjugée la médaille d'argent. La catégorie des -52 kg a particulièrement souri aux Congolaises, avec la médaille d'or obtenue par Chance Symphora Mankala Oyilantama, tandis que sa compatriote Juldia Florence Péa a décroché l'argent.

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« Je suis fière de cette performance, parce que nous avons connu beaucoup de difficultés. Notre partcipation était incertaine. Merci infiniment au président de la Fédération, Me Neyl Francis Ata Assiokarah pour son engagement. Nous allons continuer à honorer le Congo malgré les difficultés et le manque d'accompagnement », a indiqué la championne d'Afrique, Symphora Chance Mankala Oyilantama

Chez les messieurs, Jhoey Joseph Mpenaya a offert au Congo une médaille d'or dans la catégorie des -60 kg. Dans cette même catégorie, Rabby Parker Mbamba a terminé avec la médaille d'argent. Rostand Itoua s'est également illustré en remportant l'or chez les -73 kg. En -81 kg, Emmanuel Héritier Nkaya Biensa a obtenu la médaille d'argent, tandis que Pavie Rodney Aka a complété le tableau masculin avec une autre médaille d'argent dans la catégorie des +100 kg.

Cette deuxième place à l'Africa cup juniors de Yaoundé constitue ainsi un résultat encourageant pour le judo congolais. Elle confirme le potentiel des jeunes athlètes et leur capacité à se distinguer sur les tatamis africains, même dans des conditions difficiles. Avec neuf médailles au compteur, les judokas congolais signent une participation fructueuse à Yaoundé et portent haut les couleurs du pays.

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