Congo-Kinshasa: Des entreprises réclament 33 mois d'arriérés d'allocations familiales à la CNSS dans la Mongala

7 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Plusieurs entreprises affiliées à la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) dénoncent le non-paiement de leurs allocations familiales depuis près de trois ans dans la province de la Mongala. Réunies au sein de leur association, elles ont organisé, jeudi 5 novembre, une marche pacifique à Bumba pour réclamer le versement de onze trimestres d'arriérés, soit 33 mois.

À l'issue de la manifestation, les participants ont déposé un mémorandum auprès de l'administration territoriale afin d'attirer l'attention des autorités sur cette situation.

Prenant la parole lors de la lecture du document, Bodrick Dawe, porte-parole de l'association des entreprises affiliées à la CNSS dans le territoire de Bumba, a expliqué que ces retards affectent les familles bénéficiaires.

« Ces allocations sont destinées à contribuer à la prise en charge des besoins essentiels de nos enfants, notamment l'alimentation, la scolarisation et les soins de santé », a-t-il fait savoir.

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Les élus députés appelés à interpeller la CNSS

Dans leur mémorandum, les entreprises demandent aux élus nationaux d'interpeller le directeur général de la CNSS devant l'Assemblée nationale.

Elles réclament également auprès de ce dernier le paiement immédiat des onze trimestres d'allocations familiales restés impayés.

Les manifestants estiment que des mesures urgentes sont nécessaires pour permettre aux bénéficiaires de jouir de leurs droits sociaux après cette longue période d'attente.

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