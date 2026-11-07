Congo-Kinshasa: James Swan réaffirme le soutien de la MONUSCO dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola en Ituri

Le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, James Swan, a réaffirmé, vendredi 6 novembre à Bunia, l'engagement de la Mission onusienne à accompagner le gouvernement congolais dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola qui sévit en Ituri.

Cette déclaration est intervenue à l'issue de ses entretiens avec le gouverneur de province et les membres du Comité provincial de sécurité.

Selon James Swan, l'Ituri reste confrontée à deux défis majeurs : l'insécurité provoquée par les activités des groupes armés et l'épidémie d'Ebola qui continue d'affecter plusieurs communautés.

« La province fait face à deux défis majeurs : l'insécurité persistante liée aux activités des groupes armés et l'épidémie d'Ebola, qui continue de toucher durement les communautés. Nous avons discuté avec le gouverneur de province et son équipe des efforts nécessaires pour faire face à ces défis », a déclaré le chef de la MONUSCO.

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La protection des civils au coeur de l'action de la MONUSCO

James Swan a rappelé que la protection des civils demeure la priorité de la Mission des Nations unies en Ituri.

À ce titre, il a évoqué le renforcement de la présence des Casques bleus à Bamande, dans le territoire d'Irumu, ainsi que dans certaines zones du territoire de Djugu.

« La protection des civils reste au coeur de notre action en Ituri. La MONUSCO poursuit ses patrouilles, renforce le mécanisme d'alerte précoce et apporte son appui aux efforts de sécurisation des populations », a-t-il indiqué.

Un appui à la riposte contre Ebola

Le responsable onusien a également souligné la contribution de la MONUSCO à la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans les zones les plus touchées.

Selon lui, au-delà de son appui logistique, la Mission facilite l'accès des équipes humanitaires et sanitaires aux zones concernées et contribue à la sécurisation des structures de prise en charge.

« En plus de l'appui logistique, la MONUSCO apporte sa contribution dans le cadre de son mandat, notamment en facilitant l'accès des équipes sanitaires et humanitaires et en sécurisant les structures et opérations sanitaires à Rwampara et Mongwalu, dans le territoire de Djugu, ainsi qu'à Marabo, Nyakunde et Niania », a précisé James Swan.

Le chef de la MONUSCO a réaffirmé la volonté de la Mission de poursuivre sa collaboration avec les autorités congolaises, les acteurs humanitaires et les communautés locales afin de contribuer à la protection des populations civiles et à la lutte contre l'épidémie.