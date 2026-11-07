Congo-Kinshasa: Équateur - Lancement d'une campagne de vaccination contre le choléra ciblant près de 1,5 million de personnes

Les autorités sanitaires ont lancé vendredi 6 novembre à Mbandaka une campagne de vaccination de grande envergure destinée à contenir la propagation du choléra dans la province de l'Équateur. Près de 1,5 million de personnes sont concernées par cette première phase qui couvre neuf zones de santé particulièrement touchées par l'épidémie.

Cette initiative intervient dans un contexte sanitaire préoccupant. Selon les autorités, la province a déjà enregistré 142 cas de choléra et 18 décès depuis le début de l'épidémie.

Durant sept jours, du 6 au 12 novembre, les équipes de vaccination sillonneront les quartiers et villages des zones ciblées afin de vacciner les personnes âgées d'au moins un an.

La cérémonie officielle de lancement s'est tenue au grand marché de Mbandaka 2 sous la présidence du secrétaire général au ministère de la Santé et de la Prévoyance sociale, Body Robert Ilonga Bompoko.

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Les autorités appellent à une mobilisation générale

À l'ouverture de la campagne, les responsables sanitaires ont insisté sur l'importance de la participation communautaire pour atteindre les objectifs fixés.

Le gouverneur intérimaire de la province, Thomas Boyenge Ifaso, a appelé les autorités locales, les leaders communautaires et les partenaires de santé à soutenir les équipes déployées sur le terrain.

Il a également souhaité que les futures phases de vaccination prennent en compte d'autres zones de santé affectées par la maladie.

Cette opération est conduite par le ministère de la Santé avec l'appui du Programme national d'élimination du choléra et du projet « Fleuve Congo sans choléra ».

Elle bénéficie du soutien financier de Gavi, de l'OMS et de l'UNICEF, partenaires engagés dans la lutte contre les maladies épidémiques en République démocratique du Congo.