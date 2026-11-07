Congo-Kinshasa: Réactions contrastées après la suspension des activités minières à Luiza

La décision de l'assemblée provinciale du Kasaï-Central de suspendre les activités minières dans le territoire de Luiza suscite des réactions divergentes. Si la société civile salue une mesure qu'elle juge nécessaire pour assainir le secteur, les exploitants artisanaux redoutent pour leur part ses conséquences sur leurs moyens de subsistance.

À Luiza, la suspension des activités minières décidée par les députés provinciaux ne laisse personne indifférent.

La Nouvelle société civile congolaise (NSCC), active dans ce territoire, considère cette mesure comme une opportunité de mettre fin à certaines pratiques dénoncées dans le secteur minier et de permettre aux communautés locales de mieux bénéficier des ressources naturelles de leur milieu.

Selon son coordonnateur, Paulin Nkongolo Nsake, les richesses minières devraient davantage contribuer au développement local.

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« La Nouvelle Société civile congolaise salue cette décision. Ailleurs, les minerais contribuent à la construction d'écoles, de routes et de centres de santé. Chez nous, ce n'est malheureusement pas le cas », a déclaré Paulin Nkongolo Nsake.

Les exploitants artisanaux craignent pour leurs revenus

Cette décision suscite toutefois des inquiétudes chez les exploitants artisanaux qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'activité minière.

À Luiza, plusieurs dizaines de creuseurs et leurs familles dépendent directement de ce secteur pour leur survie. Ils redoutent qu'une suspension prolongée ne fragilise davantage leurs conditions de vie.

Le président d'une coopérative minière locale, Bitedi Njimbu, invite les députés provinciaux à accélérer les contrôles annoncés afin de permettre une reprise des activités dans un cadre légal.

« Une grande partie de la population du territoire vit de l'agriculture et de l'exploitation artisanale des mines. Nous demandons à l'Assemblée provinciale de procéder rapidement aux contrôles nécessaires afin que les communautés ne soient pas déstabilisées », a-t-il plaidé.

Une décision motivée par des irrégularités présumées

Pour rappel, les députés provinciaux du Kasaï-Central ont recommandé mercredi dernier la suspension de toutes les activités minières dans le territoire de Luiza à la suite d'une mission d'enquête ayant relevé plusieurs irrégularités présumées dans l'exploitation des ressources minières.

L'Assemblée provinciale affirme vouloir, à travers cette mesure, assainir le secteur et garantir une meilleure valorisation des ressources naturelles au profit de la province et des communautés locales.