Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Une bonne entame des lutteurs sénégalais

Dakar — Les lutteurs sénégalais ont réussi une bonne entame de la compétition en lutte de plage des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec plusieurs victoires enregistrées dans les différentes catégories, en attendant la reprise des combats prévue cet après-midi à la plage de Saly, station balnéaire du département de Mbour, dans la région de Thiès (ouest).

Chez les hommes, Maguette Diop (80 kg) et Babacar Mbaye (60 kg) ont signé chacun deux victoires lors des phases de groupes, lançant la participation sénégalaise dans cette discipline.

Chez les dames, Élisabeth Diatta (55 kg) s'est également illustrée en enregistrant deux victoires, respectivement face à une adversaire algérienne, Ikram Bali et la Colombienne, Xiomara Meza.

En revanche, Elisabeth Ebedo Diatta engagée dans la catégorie des 75 kg a connu des résultats plus difficiles, avec une défaite face à l'Américaine Matilda Ann Hruby et une victoire contre la Sud-Africaine, Dune Van Zyl

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Après une pause, les combats de la phase de groupes reprendront cet après-midi à partir de 15h10, avec l'entrée en lice de Maguette Diop, opposé à l'Ukrainien Dmytro Holovenko dans un combat du groupe B des 80 kg.

À 15h25, Kiril Nahirnyi (Ukraine) sera opposé au Sénégalais Babacar Mbaye dans le groupe C des 60 kg. Dans la même tranche horaire, Yasser Kraled Kebir (Algérie) affrontera Deepanshu Khokhar (Inde) dans le groupe C des 80 kg.

Les combats féminins reprendront également dans l'après-midi. À 15h45, Élisabeth Diatta sera opposée à la Congolaise Stephie Tsimba Manzanza dans la catégorie des 55 kg, pour le groupe B.

L'autre Elisabeth Ebedo Diatta srr opposée à la Marocaine Inaya Lahssini à 15h55.

Les représentants sénégalais tenteront de poursuivre sur la dynamique de leur début de compétition pour des places en demi-finale prévu à partir de 16h.

"J'ai besoin de cinq combats et de cinq victoires. La médaille d'or ne doit pas sortir du pays. C'est nous qui organisons la compétition, la victoire doit donc rester ici. Je suis convaincu que nous allons décrocher des médailles d'or. Nous y croyons tous. Cela fait quatre mois que nous nous entraînons intensément pour ce grand moment" a déclaré avec confiance Babacar Mbaye.