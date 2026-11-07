Sénégal: Maladie digestive - À Kébémer, la brigade d'hygiène accentue le contrôle des restaurants et des points d'eau

La brigade départementale d'hygiène de Kébémer (nord) a procédé samedi à une opération de contrôle de la salubrité des restaurants et de recueil d'échantillons au niveau de points d'eau de cette commune de la région de Louga où sévit une maladie digestive, a appris l'APS de ses responsables.

"Ce matin, nous étions sur le terrain. Certaines équipes sont intervenues au niveau des restaurants, des gargotes et autres lieux de restauration pour contrôler les conditions de salubrité et l'hygiène du milieu", a notamment fait savoir l'adjudant-chef Diégane Sène, le commandant de la brigade d'hygiène de Kébémer.

Il a assuré que d'autres équipes avaient également effectué des prélèvements au niveau des points d'eau, notamment des châteaux d'eau, ainsi que sur des sachets d'eau commercialisés dans la zone.

"Ces échantillons ont été soumis à des analyses bactériologiques et physico-chimiques afin de vérifier leur qualité. Les résultats étaient attendus dimanche", a précisé M. Sène non sans signaler que des manquements aux règles d'hygiène, en matière de gestion des déchets, de salubrité des lieux de commerce avaient été relevés dans la zone.

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Le commandant de la brigade d'hygiène de Kébémer a en même temps signalé que des actions de sensibilisation auprès des acteurs concernés ont été menées par les éléments sur le terrain qui ont délivré des convocations à certains commerçants, dont quelques-uns se sont présentés à la brigade pour s'acquitter d'amendes.

L'objectif, a souligné l'adjudant-chef Diégane Sène, est d'amener les populations et les commerçants à mieux respecter les normes d'hygiène. Il a insisté sur le fait que le service d'hygiène intervient suivant une démarche de protection de la santé publique.

A ce jour, 604 cas de syndrome digestif aigu, parmi lesquels trois nécessitant une hospitlisation, ont été enregistrés dans le district sanitaire de Kébémer, a indiqué le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique dans un point de la situation rendu public samedi.

Ce nouveau bilan fait état de 56 nouveaux cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) par rapport à la dernière situation communiquée la veille, (le vendredi 6 novembre). Les personnes touchées ont été recensées dans neuf sites du district sanitaire.

Selon le ministère, l'état de santé des patients est stable. Seuls trois d'entre eux sont actuellement hospitalisés, tandis que les autres bénéficient d'une prise en charge ambulatoire ou sont déjà guéris.

Aucun cas grave ni décès n'a été enregistré à ce jour, précise la tutelle.

Le ministère assure en outre que les investigations se poursuivent sous la conduite des équipes conjointes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention, en collaboration avec les équipes du district sanitaire de Kébémer et les agents du Service national d'hygiène.

Dans ce cadre, des prélèvements ont été effectués sur les malades ainsi que sur différentes sources d'eau et d'aliments. Les échantillons ont été transmis aux laboratoires compétents, notamment l'Institut Pasteur de Dakar, le Laboratoire national d'analyses et de contrôle (LANAC) et le Service national d'hygiène.

Parallèlement, les inspections sanitaires des lieux de préparation des aliments et de restauration collective se prolongent afin d'identifier une éventuelle source de contamination.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique précise toutefois que les premières analyses d'eau réalisées par les laboratoires de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), de SEN'EAU et du Service national d'hygiène n'ont révélé aucun facteur contaminant significatif.

Les résultats des analyses effectuées sur les malades et les autres prélèvements sont toujours attendus.

"Aucune cause précise de cet épisode sanitaire n'a encore été confirmée à ce stade".

Le ministère assure poursuivre le suivi des patients et les actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et hydrique, en collaboration avec les autorités administratives et les collectivités territoriales.

Il invite ainsi les populations à renforcer leur vigilance, à respecter les recommandations sanitaires et à se rendre rapidement dans la structure de santé la plus proche en cas de diarrhée, de vomissements, de douleurs abdominales ou de fièvre.