Sénégal: Lancement des opérations de mise à disposition d'appuis monétaires à plus de 3000 ménages de Ziguinchor

Ziguinchor — La ministre de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités (MIFASS), Marie Angélique Selbé Diouf a procédé, samedi au lancement officiel de la mise à disposition des appuis monétaires du Programme de résilience agricole (PRA) dédiés à 3 051 ménages du département de Ziguinchor, pour un montant total de 610 millions de francs CFA..

Chaque ménage va recevoir un montant de 200 000 francs CFA, a assuré la ministre à la cérémonie de lancement de ce programme , à la Place Gao, en présence des autorités administratives et locales.

"Ce programme phare, entièrement mis en oeuvre par la Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale (DGPSN) avec l'appui du Projet d'appui à la protection sociale adaptative (PAPSA) et de la Banque mondiale vise à garantir la souveraineté alimentaire et à consolider les moyens d'existence des petits producteurs", a-t-elle dit.

Face à l'instabilité pluviométrique et à la faible mécanisation agricole qui exposent les producteurs aux chocs climatiques, la DGPSN a structuré un soutien financier direct et ciblé, a-t-elle expliqué indiquant que le programme prévoit également des activités de sensibilisation, de coaching collectif et de suivi de la production.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Ces mesures d'accompagnement doivent permettre aux bénéficiaires de mieux valoriser les ressources mobilisées, d'améliorer leurs pratiques et de renforcer progressivement leurs capacités productives", a souligné Marie Angélique Selbé Diouf.

Pour cette édition 2026, la DGPSN prend en charge au plan national 16 037 ménages issus du Registre national unique (RNU), opérant dans les secteurs agricole, agrosylvopastoral et halieutique dans les départements de Foundiougne, Guinguinéo, Kaffrine et Ziguinchor, pour un montant total de 3,2 milliards de francs CFA.