Sénégal: Kédougou - Endeavour Mining présente sa stratégie ESG 2026-2030

La société minière Endeavour Mining a lancé à Khossanto, une commune du département de Saraya (sud-est), une caravane visant à présenter à ses employés et aux communautés locales sa stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour la période 2026-2030, a constaté l'APS.

"Cette initiative vise à faire connaître aux employés et aux communautés riveraines du complexe minier de Sabodala-Massawa les grandes orientations de notre stratégie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour les quatre prochaines années ", a expliqué Hassane Hatibu Ally, vice-président des opérations minières de l'entreprise.

Il s'exprimait ainsi vendredi lors du lancement de cette initiative. Cette caravane, animée par différents spectacles, des jeux, des quiz, des témoignages et des échanges directs, a permis d'expliquer les engagements prévus dans la stratégie ESG d'Endeavour Mining, tout en recueillant les préoccupations et les attentes des populations.

Au-delà de la présentation de cette feuille de route, le responsable s'est réjoui de cette initiative qui, selon lui, "a été un véritable moment de communion, de partage et de dialogue avec les populations locales".

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La nouvelle stratégie ESG de l'entreprise repose sur cinq axes prioritaires : le soutien aux travailleurs, le renforcement des communautés hôtes, la dynamisation des économies locales, la protection de l'environnement ainsi que la promotion de l'éthique et de la conformité.

Ces engagements couvrent notamment les secteurs de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'accès à l'eau, de l'emploi, de l'entrepreneuriat local, de la biodiversité et des droits humains.