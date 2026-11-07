Sénégal: Kébémer - Un bilan de 604 cas de syndrome digestif aigu, trois hospitalisations (MSHP)

Kébémer — Le district sanitaire de Kébémer, dans la région de Louga, a enregistré 604 cas de syndrome digestif aigu, dont trois patients hospitalisés, a-t-on appris du bulletin de surveillance épidémiologique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique (MSHP), rendu public ce samedi à 10 h 30.

Ce nouveau bilan fait état de 56 nouveaux cas de toxi-infection alimentaire collective (TIAC) par rapport à la dernière situation communiquée le vendredi 6 novembre. Les personnes touchées ont été recensées dans neuf sites du district sanitaire.

Selon le ministère, l'état de santé des patients est stable. Seuls trois d'entre eux sont actuellement hospitalisés, tandis que les autres bénéficient d'une prise en charge ambulatoire ou sont déjà guéris.

Aucun cas grave ni décès n'a été enregistré à ce jour, précise la tutelle.

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Le ministère assure en outre que les investigations se poursuivent sous la conduite des équipes conjointes de la Direction régionale de la Santé de Louga et de la Direction de la Prévention, en collaboration avec les équipes du district sanitaire de Kébémer et les agents du Service national d'hygiène.

Dans ce cadre, des prélèvements ont été effectués sur les malades ainsi que sur différentes sources d'eau et d'aliments. Les échantillons ont été transmis aux laboratoires compétents, notamment l'Institut Pasteur de Dakar, le Laboratoire national d'analyses et de contrôle (LANAC) et le Service national d'hygiène.

Parallèlement, les inspections sanitaires des lieux de préparation des aliments et de restauration collective se prolongent afin d'identifier une éventuelle source de contamination.

Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique précise toutefois que les premières analyses d'eau réalisées par les laboratoires de la Société nationale des eaux du Sénégal (SONES), de SEN'EAU et du Service national d'hygiène n'ont révélé aucun facteur contaminant significatif.

Les résultats des analyses effectuées sur les malades et les autres prélèvements sont toujours attendus.

"Aucune cause précise de cet épisode sanitaire n'a encore été confirmée à ce stade".

Le ministère assure poursuivre le suivi des patients et les actions de sensibilisation aux bonnes pratiques d'hygiène alimentaire et hydrique, en collaboration avec les autorités administratives et les collectivités territoriales.

Il invite ainsi les populations à renforcer leur vigilance, à respecter les recommandations sanitaires et à se rendre rapidement dans la structure de santé la plus proche en cas de diarrhée, de vomissements, de douleurs abdominales ou de fièvre.