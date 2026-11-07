Gabon: Lambaréné - L'Association des Jeunes Solidaires et Dynamiques au chevet des enfants en situation de handicap

7 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)

En sa qualité de président de l'Association des Jeunes Solidaires et Dynamiques de Lambaréné, accompagné de quelques membres de l'association, Joan Ebaye s'est rendu ce vendredi 6 novembre 2026 au complexe scolaire Anna School, situé dans le 2e arrondissement de la commune de Lambaréné.

Cet établissement accueille des enfants vivant avec un handicap.Cette visite avait pour objectif de poser un acte de solidarité à travers un don de matériel didactique destiné à accompagner les apprenants dans leur parcours éducatif.

« Car, au-delà des mots, la solidarité se traduit avant tout par des actes concrets. Pour Ma Commune je m'engage. »

À travers cette initiative, l'association entend apporter sa modeste contribution à l'épanouissement de ces enfants, tout en réaffirmant son engagement en faveur de l'inclusion, de l'éducation et de la solidarité.

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