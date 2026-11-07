Gabon: Visite d'État en Chine - Ce que se sont dit le Président Brice Clotaire Oligui Nguema et le Premier ministre Li Qiang

La séance de travail tenue ce vendredi 6 novembre 2026 au Grand Palais du Peuple entre le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, accompagné d'une importante délégation, et Son Excellence Li Qiang, Premier ministre de la République populaire de Chine, a porté sur le contenu concret du partenariat entre les deux pays.

Le Premier ministre chinois a salué le leadership du Chef de l'État gabonais et réaffirmé la volonté de son gouvernement d'accroître le volume des échanges commerciaux et la coopération bilatérale. Il a exprimé l'ambition de la Chine de soutenir le Gabon dans sa politique de transformation locale de ses ressources naturelles, et d'accentuer la coopération dans le développement et l'exploitation des ressources énergétiques.

Le Président de la République a remercié le Président Xi Jinping pour l'accueil réservé à la délégation gabonaise et salué sa vision d'un partenariat gagnant-gagnant au bénéfice des deux peuples. Il a salué l'exemption de droits de douane accordée par la Chine aux produits africains et exprimé le soutien du Gabon à la vision d'une communauté d'avenir partagé portée par la Chine. Il a invité la Chine à accroître ses investissements au Gabon dans quatre domaines : les mines, la transformation locale, la pêche et la formation.

Les deux parties ont dit vouloir maintenir et approfondir les relations d'amitié entre les deux États, au bénéfice des populations gabonaises et chinoises.

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