Gabon: Décadra 26 de l'ESG UQAM (Canada) - Le pays parmi les invités d'honneur

Le 4 novembre dernier, l'ESG UQAM a organisé la 4e édition de DÉCADRA, le grand rassemblement annuel consacré aux idées, aux rencontres et aux réflexions qui font évoluer le monde de la gestion. Placée sous le thème « Dessiner de nouveaux terrains de jeu », la journée a invité les participants à sortir du cadre, à remettre en question leurs certitudes et à imaginer de nouvelles façons d'entreprendre, d'innover et de collaborer.

Dans son allocution, le doyen de l'ESG UQAM, Komlan Sedzro, a décrit une école « profondément ancrée dans la société québécoise », dotée d'une communauté de diplômés présente dans toutes les sphères de la société, au Québec, au Canada comme à l'international. Une école qui forme des individus capables d'exercer leur esprit critique, de faire le pont entre la science et la pratique, et qui reste proche du terrain, « loin de la Tour d'ivoire ». Il a invité l'assistance à célébrer « le regard différent, le rapprochement inattendu et le penser autrement ».

Le doyen a salué plusieurs invités de marque, dont le recteur de l'UQAM, Stéphane Ballage, la PDG d'Hydro-Québec, Claudine Bouchard, les ambassadeurs de la Côte d'Ivoire, du Togo et du Gabon, ainsi que le président de Croissance Saine Environnement (CSE), deuxième Questeur du Conseil Economique, Social, Environnemental et Culturel du Gabon, lui-même Titulaire d'un Master en Administration des affaires (MBA) de l'école, qui a fait le déplacement spécialement pour l'occasion. Il a aussi remercié l'équipe de l'ESG+ et sa directrice, Aude Cloteau.

Le Gabon en action : l'ambassadeur Alexis Bengone mobilise les entreprises

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Parmi les présences remarquées, celle de Son Excellence Alexis Bengone, ambassadeur du Gabon au Canada, venu d'Ottawa pour l'occasion. Il a mis à profit ce rendez-vous du monde des affaires pour porter, avec dynamisme, la vision du Président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et le Programme national de croissance et de développement (PNCD), qui trace la feuille de route économique du pays.

S'appuyant sur la récente déclaration de la présidence gabonaise relative au crédit carbone, le diplomate a présenté aux entreprises présentes la possibilité de se rapprocher des autorités gabonaises afin de compenser leur empreinte de pollution par l'achat de crédits carbone. Une démarche qui illustre l'engagement du Gabon, pays à forte couverture forestière, à valoriser son patrimoine naturel au service d'une économie durable, tout en ouvrant aux investisseurs canadiens de nouvelles perspectives de partenariat.

Par son rôle de facilitateur entre Libreville et le milieu des affaires québécois, l'ambassadeur Bengone confirme l'activisme de la diplomatie gabonaise au Canada.