Togo: Traversée en toute sécurité

Des milliers de fidèles sont attendus jusqu'à dimanche à Togoville pour la 54e édition du pèlerinage marial. Beaucoup traverseront le lac Togo en pirogue, et les autorités ont pris des mesures pour sécuriser ces traversées.

Les règles sont claires : gilet de sauvetage obligatoire et interdiction de dépasser la capacité de chaque embarcation.

L'Agence nationale de protection civile (ANPC) appelle les piroguiers à la plus grande vigilance face aux conditions de navigation.

Le pèlerinage remonte au début des années 1970. Selon la tradition locale, la Vierge Marie serait apparue en 1971 à une jeune fille du village, au bord du lac. L'Église n'a jamais reconnu officiellement cette apparition, mais en 1973 le pape Paul VI a fait de Togoville un lieu de pèlerinage national. Depuis, les fidèles s'y retrouvent chaque année.

Le 9 août 1985, Jean-Paul II s'est recueilli au sanctuaire lors de sa visite au Togo, ce qui a donné au lieu un rayonnement international. Aujourd'hui, des milliers de pèlerins viennent de tout le pays, de la diaspora et des pays voisins, notamment du Bénin et du Ghana. Processions, messes, prières et méditations mariales rythment trois jours de ferveur autour de la miséricorde, de la conversion et de la réconciliation.