Ethiopie: Le Parti de la prospérité appelle à passer de la politique électorale au développement national à long terme

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité, au pouvoir en Éthiopie, a exhorté les partis politiques à dépasser une politique axée sur les élections et à adopter une vision stratégique à long terme qui privilégie une gouvernance efficace, des investissements durables et le développement national.

Le Dr Dereje Duguma, responsable des affaires stratégiques au sein du Parti de la prospérité, a déclaré que les partis politiques devraient moins se concentrer sur la victoire électorale et davantage sur la concrétisation des ambitions de développement national en résultats tangibles et durables.

Il a fait ces remarques lors d'une table ronde organisée sur le thème « Les partis politiques, moteurs du développement national ».

Le Dr Dereje a souligné que les partis politiques ont la responsabilité cruciale de définir les programmes de développement national, de faire progresser les priorités stratégiques et de veiller à ce que les plans de développement produisent des résultats concrets pour les citoyens.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a insisté sur la nécessité pour les partis politiques d'aligner leurs politiques et leurs actions sur les aspirations nationales et continentales à long terme, en particulier l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

« Les partis politiques devraient voir au-delà des campagnes électorales ponctuelles et adopter des cadres stratégiques à long terme qui favorisent la prospérité et le développement nationaux », a-t-il noté.

Il a en outre souligné que le développement durable nécessite des investissements dans l'avenir du pays, des institutions solides et un engagement des dirigeants qui s'étende au-delà des cycles électoraux. Une gouvernance efficace, a-t-il ajouté, devrait commencer par une préparation adéquate et des capacités institutionnelles suffisantes, avant même que les partis politiques n'accèdent au pouvoir.

Comparant l'engagement politique à un marathon plutôt qu'à un sprint de 100 mètres, le Dr Dereje a déclaré que les partis politiques devaient aborder leurs responsabilités comme un engagement à long terme, en déployant des efforts soutenus en faveur de la transformation nationale.

Soulignant les efforts institutionnels déployés par le Parti de la prospérité pour renforcer les capacités de leadership, il a mis en avant la mise en place de structures de formation destinées à former les membres et les dirigeants du parti à différents niveaux.

Parmi celles-ci, il a cité l'African Leadership Excellence Center (AfLEX), ainsi que des institutions similaires mises en place au niveau régional, qui dispensent des formations au leadership et renforcent les capacités institutionnelles.

Selon lui, ces institutions contribuent à améliorer le développement du leadership, l'évaluation des performances, le suivi et la responsabilisation au sein du parti.

Il a également présenté Medemer comme le fondement philosophique qui sous-tend les politiques et les stratégies du Parti de la prospérité dans les domaines social, économique et des affaires étrangères.

Le Dr Dereje a en outre mis en avant le programme d'incubation des dirigeants du parti, qui vise à former des dirigeants compétents à différents niveaux grâce à des initiatives de développement structurées et à une évaluation objective des performances.

Il a souligné qu'un leadership fort, des institutions compétentes et une vision de développement à long terme sont essentiels pour que les partis politiques dépassent la simple compétition électorale et deviennent des moteurs efficaces de la transformation nationale.