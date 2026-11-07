Ethiopie: « Le Medemer apparaît comme la voie vers la prospérité collective des pays africains », déclare le ministre Bikila

Addis Ababa — La philosophie éthiopienne du « Medemer » s'est imposée comme un cadre puissant permettant de mobiliser les capacités collectives des nations africaines, de mener à bien la transformation nationale et d'atteindre une prospérité partagée, a déclaré Bikila Hurisa à l'ENA.

Bikila, coordinateur chargé de la mise en place d'un système démocratique, ayant rang de ministre au sein du cabinet du Premier ministre, s'est exprimé en marge du deuxième Sommet des partis politiques africains à Addis-Abeba, soulignant que le Medemer repose fondamentalement sur la coopération, l'unité et la synergie.

Il a fait remarquer qu'en adoptant une approche collective, les pays africains peuvent mettre en commun leurs ressources et leurs atouts pour relever les défis régionaux communs et favoriser le développement durable à l'échelle du continent.

Soulignant sa portée plus large, M. Bikila a décrit le « Medemer » comme « la philosophie de la coopération, du rassemblement, de l'union des forces et du lien entre le passé, le présent et l'avenir ».

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Le ministre a ensuite expliqué que cette philosophie avait servi de principe directeur aux réformes politiques, économiques et sociales menées par l'Éthiopie au cours des huit dernières années.

Il a ajouté que l'expérience de l'Éthiopie dans la mise en oeuvre du Medemer offrait des enseignements précieux aux autres nations africaines cherchant à adapter ses principes à leurs contextes nationaux respectifs.

« Cette philosophie ne se limite pas à l'Éthiopie et aux Éthiopiens ; elle pourrait servir de solide tremplin à tous les pays africains, qui pourraient s'en inspirer et l'adapter à leurs réalités concrètes », a déclaré M. Bikila.

Il a expliqué que le Medemer permet aux pays de mettre en commun leurs forces individuelles, transformant ainsi un potentiel national fragmenté en une capacité collective à oeuvrer pour une prospérité partagée.

Au-delà du renforcement des liens bilatéraux et continentaux, M. Bikila a souligné que la concrétisation de cette vision exigeait des partis politiques qu'ils dépassent leurs divergences partisanes et accordent la priorité au bien-être des citoyens.

Évoquant le thème du sommet, « Gouverner pour la croissance : les partis politiques, architectes de l'avenir politique et économique de l'Afrique », il a noté que la participation tant des partis au pouvoir que de l'opposition soulignait un engagement croissant en faveur du progrès national.

« Quelles que soient vos idées, quelle que soit l'idéologie qui vous anime, vous devez en fin de compte oeuvrer à l'amélioration des conditions de vie de vos citoyens et à la transformation économique de votre peuple », a-t-il déclaré.

M. Bikila a en outre souligné que la véritable mesure du succès d'un parti politique réside dans les améliorations concrètes apportées à la vie des citoyens plutôt que dans les victoires électorales ou la quête du pouvoir politique.

« Gouverner pour la croissance dépasse la concurrence. Gouverner pour la croissance dépasse le cycle électoral. Cela va au-delà de la simple jouissance du pouvoir », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité pour les partis politiques de donner la priorité à la prospérité collective et à un avenir commun.

Soulignant l'importance d'assurer l'avenir à long terme de l'Afrique, M. Bikila a mis en avant l'accent mis par le Medemer sur le lien entre le passé, le présent et l'avenir, notamment en préparant les jeunes à assumer des responsabilités.

« La jeune génération est un véritable gage d'avenir pour l'Afrique », a-t-il déclaré, exhortant les dirigeants politiques et les institutions à investir dans la jeunesse du continent afin de contribuer à façonner sa trajectoire future.

Donner aux jeunes les moyens d'agir grâce à une pensée claire et à des approches pragmatiques, a-t-il ajouté, garantira que les générations futures héritent d'États africains forts, unis, productifs et prospères.