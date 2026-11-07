Ethiopie: Le PMO publie le neuvième tome de la collection « Meskerem to Meskerem »

Addis Ababa — Le Cabinet du Premier ministre (PMO) a publié le neuvième volume de sa série annuelle intitulée « Meskerem to Meskerem », qui rassemble les discours et messages du Premier ministre Abiy Ahmed entre le Meskerem 2018 (septembre 2025) et le Meskerem 2019 (septembre 2026).

Le titre fait référence à l'année civile éthiopienne. Chaque année éthiopienne commence au Meskerem, le premier mois, vers le 11 septembre, et se termine début septembre de l'année suivante. L'expression « Meskerem to Meskerem » couvre donc une année civile complète.

Cet ouvrage rassemble les allocutions prononcées par le Premier ministre lors de divers événements et célébrations nationales. Il met en lumière les progrès réalisés par l'Éthiopie en matière de transformation nationale, de développement, de croissance économique, de dignité nationale et de coopération internationale.

Selon le cabinet du Premier ministre, cet ouvrage montre comment le pays concrétise sa vision et ses engagements en résultats de développement tangibles. Il préserve également les messages clés et les étapes marquantes pour les générations futures.

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Dans sa publication sur les réseaux sociaux, le cabinet du Premier ministre a déclaré : « Les mots révèlent une vision, tandis que les actions transforment cette vision en réalité. La conservation des discours, des messages et des événements historiques des dirigeants est un moyen essentiel de transmettre aux générations futures le parcours de transformation et l'histoire d'une nation. »

Ce neuvième volume fait partie d'une série annuelle que le cabinet du Premier ministre prépare afin de documenter la transformation de l'Éthiopie à travers les discours et les messages du Premier ministre.