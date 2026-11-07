Ethiopie: Le Parti de la prospérité élu à l'unanimité à la tête d'une initiative politique continentale

Addis Ababa — Le Parti de la prospérité éthiopien a été élu à l'unanimité à la tête de l'Initiative des partis politiques africains (APPI) lors du 2e Sommet des partis politiques africains qui se tient actuellement à Addis-Abeba.

Cette nomination marque un renforcement du rôle du parti dans l'engagement politique continental.

La décision a été prise lors du deuxième Sommet des partis politiques africains qui se tient actuellement à Addis-Abeba, où les dirigeants et représentants de partis politiques de premier plan de toute l'Afrique ont salué l'expérience du parti en matière de construction nationale et de transformation économique, ainsi que sa philosophie fondatrice du « Medemer » (synergie).

Cette élection à l'unanimité témoigne d'une reconnaissance croissante de l'expérience du Parti de la prospérité en matière de politique et de développement, considérée comme une source précieuse d'enseignements pour les pays africains qui cherchent à renforcer leurs institutions politiques, à promouvoir une gouvernance inclusive et à accélérer leur transformation socio-économique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, Bikila Hurisa, responsable du secteur des relations politiques et publiques du Parti de la prospérité, ministre et membre du Conseil du parti, a été nommé secrétaire exécutif du Secrétariat exécutif de l'APPI.

À ce titre, M. Bikila dirigera le secrétariat exécutif de l'initiative et coordonnera la mise en oeuvre de son programme d'action continental, plaçant ainsi le parti au pouvoir en Éthiopie à l'avant-garde des efforts visant à renforcer la coopération politique et les capacités institutionnelles à travers l'Afrique.

L'APPI fait office de bras exécutif du Sommet des partis politiques africains, traduisant en actions concrètes les décisions et les positions communes adoptées par les partis participants. Elle vise à transformer les partis politiques, qui sont aujourd'hui des organisations principalement mobilisées autour des cycles électoraux, en institutions durables capables de contribuer de manière continue au développement national et continental.

Son programme est axé sur le renforcement des institutions politiques, la promotion de l'innovation politique et de la bonne gouvernance, le développement des capacités de leadership et le soutien à la transformation économique par le partage des connaissances et la coopération transfrontalière.

L'élection du Parti de la prospérité et la nomination de son représentant soulignent l'engagement croissant de l'Éthiopie dans l'orientation du dialogue politique continental, alors que le sommet entame sa troisième et dernière journée à Addis-Abeba.

Les participants ont également salué l'expérience de l'Éthiopie en matière de développement ainsi que la contribution du parti à la transformation en cours du pays.

Le sommet devrait s'achever par l'adoption de la Déclaration d'Addis-Abeba, qui définit les positions communes et les engagements visant à renforcer les institutions politiques, à approfondir la coopération et à faire progresser le programme de développement collectif de l'Afrique.