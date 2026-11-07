Ile Maurice: Le quatre à la suite pour Havana Moon

La Colonel Draper Cup, dernière course préparatoire pour la Coupe d'or le mois prochain, s'est disputée cet après-midi. Une épreuve qui a souri à Havana Moon, entraîné par Subiraj Gujadhur, qui en a profité pour signer sa quatrième victoire d'affilée sur notre turf cette année. Lancé par Mansour aux avant-postes, Havana Moon a contrôlé à merveille les opérations avant de résister avec plein d'aplomb aux assauts de ses adversaires en ligne droite.

Havana Moon s'assure du coup d'avoir une place au départ de la Coupe d'Or aux côtés de son compagnon de box, Rapidash, arrivé deuxième dans la même course. En sus de l'épreuve phare, l'entraîneur Subiraj Gujadhur a vu ses couleurs briller dans la dernière épreuve au programme avec Blown Away. Une fois installé aux commandes, l'alezan a minutieusement géré ses efforts avant d'en remettre une couche dans l'emballage final.

Autre doublé pour l'écurie Awotar et Rye Joorawon. Le tandem a d'abord brillé avec la jument Warbird, qui a signé sa quatrième victoire de la saison en s'adjugeant la troisième épreuve au programme. Holds The Key n'a, lui, pas tremblé face aux sprinteurs de la fourchette 0-26 pour s'offrir son deuxième succès de la saison.

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La plus vieille écurie du turf s'est aussi signalée par un coup de deux. En effet, Zoomie (Curatolo) a disposé de ses adversaires dans la deuxième épreuve avant d'être imité par Diamond Days dans la quatrième épreuve. Ce dernier était confié au jockey mauricien Dinesh Sooful.

Retenons finalement le précieux succès de Fortune Hunter dans l'épreuve d'ouverture. En franchissant la ligne d'arrivée en premier, il a permis à l'écurie Aqua Stallions de souffler un peu après un passage à vide, mais il a aussi offert à Akash Aucharuz son premier gagnant de la saison.