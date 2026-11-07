Congo-Kinshasa: À Mongwalu, les habitants saluent le rôle des Casques bleus dans la sécurité et la riposte contre Ebola

Déployés depuis juin dernier à, dans le territoire de Djugu, en Ituri, les Casques bleus de la MONUSCO sont salués par plusieurs habitants pour leur contribution à la sécurité et à la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Ils évoquent notamment la sécurisation de l'aérodrome local, qui a facilité l'acheminement de médicaments et de matériel médical vers cette zone.

Ces témoignages ont été recueillis jeudi lors de la visite d'une délégation de la Mission des Nations unies dans cette cité minière. Pour les habitants, la présence des militaires onusiens a notamment facilité l'intervention des équipes engagées dans la lutte contre Ebola.

Ringo Uringi, chef de l'avenue où est installée la base militaire de la MONUSCO, rappelle l'arrivée des hélicoptères de la Mission pour transporter les fournitures médicales nécessaires à la riposte.

« Nous avons rapidement vu des hélicoptères atterrir ici pour apporter des médicaments et d'autres matériels nécessaires à la riposte. C'est grâce à cette assistance que la situation a commencé à s'améliorer », témoigne-t-il.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Des actions de sensibilisation contre Ebola

Au-delà de la sécurisation de l'aérodrome et de l'appui logistique, les Casques bleus ont également participé à la sensibilisation des habitants aux mesures de prévention de la maladie.

Malobi Djugudjugu, un habitant de Mongwalu, cite notamment les conseils reçus sur le lavage des mains, l'évitement des contacts avec les dépouilles et le respect des distances entre les personnes.

Il estime que ces séances ont contribué à mieux informer la population sur les moyens de limiter les risques de contamination.

Une présence également perçue comme un facteur de sécurité

Cinq mois après le début de leur déploiement, les Casques bleus sont également perçus par les habitants comme un facteur de réassurance face à l'insécurité persistante dans les périphéries de Mongwalu.

Certains habitants souhaitent ainsi le maintien de cette présence militaire, dans une région toujours confrontée aux violences des groupes armés.