Congo-Kinshasa: Le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo demande un moratoire sur l'interdiction des baleinières en bois

À une semaine de l'entrée en vigueur de l'interdiction de la navigation des sur le fleuve Congo, le président de l'Assemblée provinciale de la Tshopo appelle le chef de l'État à intervenir pour suspendre cette mesure. Dans une correspondance datée du 7 novembre, Matheus Kanga alerte sur ses conséquences économiques et sociales dans cette province enclavée.

Selon lui, une grande partie des embarcations qui assurent le transport fluvial dans la Tshopo sont construites en bois. Il estime qu'exiger leur remplacement par des bateaux métalliques d'ici au 15 novembre relève de l'impossible, compte tenu du délai accordé aux armateurs.

Le président de l'Assemblée provinciale rappelle également que la province ne dispose pas d'un réseau routier suffisamment développé pour compenser une éventuelle interruption du trafic fluvial. Le fleuve Congo et ses affluents constituent, selon lui, les principales voies de communication entre les territoires, notamment pour le transport des personnes, des marchandises et des médicaments.

Des conséquences économiques redoutées

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Matheus Kanga prévient que l'application de cette mesure sans solutions alternatives pourrait entraîner une hausse des prix des denrées alimentaires sur les marchés et la perte d'emplois pour des centaines de personnes vivant des activités liées au transport fluvial.

Tout en reconnaissant la nécessité de renforcer la sécurité des passagers, il plaide pour des mesures adaptées aux réalités locales, notamment le recensement des embarcations et le renforcement des contrôles.

Un moratoire de 12 mois sollicité

Ce n'est pas la première fois que Matheus Kanga intervient sur cette question. Lors d'un précédent plaidoyer auprès du vice-Premier ministre et ministre des Transports, il avait déjà demandé un moratoire de 12 mois afin de permettre aux armateurs de la Tshopo de se conformer aux exigences du gouvernement.

La mesure interdisant la navigation des baleinières en bois sur les eaux du fleuve Congo doit entrer en vigueur le 15 novembre prochain.

J'ai retrouvé la publication de Radio Okapi du 9 août 2026 consacrée au naufrage d'une baleinière près de Kisangani, à hauteur du village de Linoko, sur le fleuve Congo.

Le bilan communiqué par les sources locales faisait état d'au moins 6 morts et 31 rescapés. Il restait provisoire, le manifeste des passagers n'ayant pas été retrouvé.

Cette demande de moratoire intervient dans un contexte marqué par des accidents fluviaux meurtriers. Le 6 août dernier, une baleinière avait chaviré près du village de Linoko, à proximité de Kisangani, sur le fleuve Congo. Le bilan provisoire communiqué par des sources locales faisait état d'au moins 6 morts et de 31 rescapés. Les recherches se poursuivaient pour retrouver d'éventuels disparus, le nombre exact de passagers à bord n'étant pas établi faute de manifeste.