Congo-Kinshasa: La grève des infirmiers perturbe le fonctionnement de l'hôpital général de Kamalondo à Lubumbashi

Trois semaines après le déclenchement de la grève des agents de santé du secteur public, les conséquences se font sentir à l'hôpital général de référence de Kamalondo, à Lubumbashi. En l'absence des infirmiers, les médecins assurent plusieurs tâches pour maintenir les soins. La fréquentation de cette structure hospitalière a toutefois diminué, selon un constat du reporter de Radio Okapi ce samedi 7 novembre.

À l'hôpital général de référence de Kamalondo, la salle réservée aux infirmiers est vide. En grève, ces derniers ont déserté leurs postes. Les médecins doivent ainsi assurer les consultations, mais aussi le suivi des patients hospitalisés, en l'absence du personnel infirmier.

Selon le médecin directeur, Jean-Pierre Muyabi, l'établissement compte environ 76 infirmiers et 47 médecins. Pour faire face à cette situation, les horaires des médecins ont été réaménagés afin de renforcer leur présence auprès des malades.

« On essaie un peu de gonfler l'horaire des médecins. On met deux ou trois médecins par jour pour faciliter le travail », explique-t-il.

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Des patients témoignent d'une prise en charge maintenue

Malgré ces difficultés, certains patients affirment continuer à recevoir des soins normalement.

Un homme hospitalisé après un accident de circulation survenu dans la commune de Kamalondo témoigne du suivi médical dont il bénéficie.

« Les soins sont bien administrés et les médecins font le suivi », assure-t-il.

Le médecin directeur se veut également rassurant. Il espère une reprise prochaine des activités, grâce à l'implication du gouvernement dans la recherche d'une solution à la crise.

L'intersyndicale du secteur de la santé a déclenché, depuis le 15 octobre, une grève générale dans les établissements publics. Le mouvement concerne notamment les infirmiers, les laborantins et le personnel administratif.