Tunisie: Le président Saïed appelle à repenser le système éducatif loin des calculs politiques

Tunis — Pas d'avenir pour les générations futures sans un enseignement national, démocratique, ouvert à tous les jeunes, partout dans le pays.

Le président de la République, Kais Saïed, l'a martelé lors d'une audience accordée, vendredi, au palais de Carthage, au ministre de l'éducation et président actuel du Conseil supérieur de l'éducation et de l'enseignement, Noureddine Nouri, et au secrétaire général de cette institution, Mohamed Ali Boughdiri.

Cité dans un communiqué, le chef de l'Etat a souligné l'importance de ce Conseil en tant qu'institution constitutionnelle appelée à accomplir un rôle-clé dans la promotion de l'éducation et la construction de la société.

Il a à ce propos estimé que les réformes éducatives engagées par le passé ne procédaient pas de la volonté du peuple mais plutôt d'injonctions extérieures.

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Evoquant le slogan du "tarissement des sources", il en a pointé l'effet: "l'assassinat de la pensée". Ce processus continue, a-t-il averti, et doit cesser, d'autant que les réseaux sociaux amplifient le risque d'aliénation intellectuelle.

Pour réformer le système éducatif, le président Saïed a appelé à explorer des méthodes nouvelles et à multiplier les rencontres d'échange d'idées, loin des calculs politiques et des politiciens, notamment, ceux qui se disent savants alors que leur place serait "en première année du primaire".

S'inspirer d'expériences réussies reste possible, a-t-il admis, mais après avoir écouté l'avis des Tunisiens capables, selon lui, d'élaborer des solutions que d'autres pourraient un jour imiter.

Reste l'essentiel, les élèves des zones reculées. Le chef de l'Etat a réclamé pour eux un meilleur encadrement, un transport scolaire assuré et tous les moyens de poursuivre leurs études.

L'enseignement est un droit, a-t-il conclu, et il se garantit à tous, sur un pied d'égalité, sans discrimination.