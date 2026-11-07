Tunisie: Le président Saïed - Pas d'immunité pour les 'barons' de la spéculation et du monopole

Tunis — Le président de la République, Kais Saïed, a appelé, vendredi, à mettre fin à la flambée des prix et au monopole déguisé.

C'était en recevant, au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaâfrani Zenzri, le ministre de l'Intérieur, Khaled Nouri, et le ministre du Commerce et du Développement des exportations, Samir Abid, cite un communiqué de la présidence de la République.

L'entretien a porté sur la nécessité d'enrayer la hausse "vertigineuse" des prix et de contrer le monopole déguisé qui touche plusieurs produits agricoles.

Les dattes en sont l'exemple. Le kilogramme n'est pas payé à l'agriculteur plus d'un dinar, malgré les efforts harassants des ouvrières et les risques encourus par les ouvriers "suspendus à des cordes au sommet des palmiers".

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Le chef de l'Etat a, en outre, dénoncé des parties qui entravent délibérément la distribution des engrais et des semences, aggravant les difficultés des agriculteurs et menaçant la production. Ces parties et leurs commanditaires doivent répondre de leurs actes, a-t-il averti.

Tout en rappelant que le peuple tunisien a droit à une vie digne et à des produits à prix raisonnables, le président Saïed a fustigé l'emprise des "barons" de la corruption, du monopole et de la spéculation.

Il a aussi pointé les variations de prix provoquées. Des produits surgissent sur les marchés, puis disparaissent sans raison. Le but étant, selon lui, de créer une pénurie artificielle et de gonfler les prix aux dépens des citoyens.

Pour le président Saïed, la liberté effective exige nécessairement transparence, justice et équité. Elle n'a rien à voir avec le monopole, la spéculation et l'affamement des citoyens.

Il faut y mettre fin dans les plus brefs délais, a-t-il martelé, soulignant que le manque de ressources financières ne saurait servir de prétexte alors que l'Etat dépense des sommes colossales pour importer des produits de luxe.

Même fermeté sur la collecte des déchets. Celle-ci doit être régulière et ininterrompue afin d'éviter son amoncellement des semaines durant, a ordonné le président de la République, pointant certaines parties qui exploitent ces situations pour attiser les tensions sociales.

Leurs manoeuvres sont viles a vivement dénoncé le président Saïed, assurant que le peuple tunisien les a déjà fait échouer et il continuera de les combattre, quelle qu'en soit la source.

Le chef de l'Etat a enfin souligné que quiconque est derrière ces pratiques doit rendre des comptes. La loi s'applique à tous, sans exception, et nul, quel que soit son rang, ne bénéficie d'une immunité, a-t-il fait savoir, rappelant que les citoyens tunisiens ont le plein droit de vivre dans la dignité.

Quant à ceux que le peuple a rejetés, après avoir cherché à diviser l'Etat, à saper l'unité de la société et à assassiner la pensée libre, ils n'ont "pas de place dans l'avenir de la Tunisie", a conclu le président de la République.