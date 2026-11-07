Ile Maurice: 13 vitrines de commerces endommagées, un suspect arrêté

7 Novembre 2026
L'Express (Port Louis)
Par Selvanee Vencatareddy-Nursingen

Treize vitres de sécurité appartenant à 12 commerces du Victoria Urban Terminal, à Port-Louis, ont été endommagées entre mercredi soir et jeudi matin. Les dégâts sont estimés à environ Rs 520 000. Le suspect, Roopdeep Singh, âgé de 29 ans habitant à Port-Louis, a été arrêté par les hommes de la Criminal Investigation Division (CID) de Port-Louis Sud.

Les faits se seraient produits entre 22 heures, le mercredi 4 novembre, et 6 heures, le jeudi 5 novembre, dans la zone C du terminal. Les vitrages concernés sont ceux des enseignes Body & Soul, Ibiza, Quadis, Golden Rose, Coco Tea, Funky Fish, Golden Curl, Pure, Iqbal Coiffure, Bargello, Yadea et Artisan Coffee.

Selon les informations disponibles, 13 panneaux de verre feuilleté, mesurant chacun entre 60 et 80 centimètres de largeur et 2,5 mètres de hauteur, ont été endommagés. Le coût de remplacement de chaque vitre est estimé entre Rs 35 000 et Rs 40 000, selon ses dimensions. Les lieux sont placés sous la surveillance quotidienne d'agents de sécurité de Caudan Security. Des agents étaient de service durant la période concernée.

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Le terminal étant équipé de caméras de vidéosurveillance, les images pourraient également contribuer à faire la lumière sur les circonstances de ces dégradations. À la suite de l'enquête, les éléments de la CID de Port-Louis Sud ont arrêté Roopdeep Singh, jeudi, alors qu'il se trouvait à la rue D'Artois, à Port-Louis. Il a été placé en détention sur ordre de l'assistant commissaire de police Sookun. L'enquête se poursuit.

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