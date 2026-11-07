Ile Maurice: La FCC veut retracer les flux financiers

L'enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) sur SMS Pariaz prend une nouvelle dimension. Après l'audition d'un avoué, les enquêteurs veulent établir les conditions dans lesquelles les actions de la société de paris en ligne ont été cédées ainsi que les arrangements financiers conclus après le départ de Jean-Michel Lee Shim de l'actionnariat. Ce dernier aurait affirmé ne percevoir aucun dividende, les sommes auxquelles il aurait pu prétendre étant, selon ses explications, réinjectées dans le fonctionnement et le développement de l'entreprise. Un audit trail et des vérifications supplémentaires sont envisagés.

Les investigations de la FCC autour de SMS Pariaz se poursuivent avec un intérêt particulier pour les mouvements financiers intervenus au sein de cette société. Au-delà de la vente des actions et du changement dans sa structure actionnariale, les enquêteurs cherchent à comprendre les relations qui auraient perduré entre Jean-Michel Lee Shim et l'entreprise après son désengagement officiel. Le jeudi 5 novembre, l'avoué, présenté comme l'unique actionnaire de SMS Pariaz, a été entendu au Réduit Triangle en présence de son avocate, Me Tawheen Choomka. Les questions des enquêteurs ont porté sur le fonctionnement de la société, les conditions d'acquisition des actions et le rôle qu'aurait continué à jouer Jean-Michel Lee Shim.

Un autre aspect retient l'attention de la FCC : les modalités de rémunération de l'ancien actionnaire, qui aurait ensuite repris des activités au sein de l'entreprise en qualité de consultant. Les enquêteurs veulent comprendre sur quelle base cette rémunération aurait été déterminée et quels services auraient été fournis en contrepartie.

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Interrogé sur la question des dividendes, l'avoué aurait expliqué qu'il n'en percevait pas. Selon ses explications, les sommes concernées étaient remises à la compagnie afin de contribuer à son fonctionnement et à son développement. Cette déclaration constitue désormais un élément à vérifier. La FCC entendrait établir si les dividendes ont effectivement été réinvestis dans l'entreprise, selon quelles modalités et sur la base de quelles décisions.

Un audit trail, permettant de retracer les opérations financières et leur cheminement, pourrait ainsi s'avérer nécessaire. L'objectif serait de confronter les explications fournies aux documents comptables, aux relevés bancaires, aux écritures de la société et aux éventuelles décisions prises par ses dirigeants et actionnaires. Les enquêteurs devront également déterminer si les sommes présentées comme des réinvestissements correspondent à des apports financiers, à des avances ou à d'autres formes de financement. La distinction est importante pour comprendre les relations financières entre l'ancien actionnaire, la direction et la société.

D'autres témoins attendus

L'enquête ne se limite pas aux deux protagonistes déjà entendus. D'autres personnalités considérées comme importantes pour la compréhension du dossier se sont présentées hier devant les enquêteurs, à titre de témoins, dans le cadre des vérifications en cours. La FCC cherche ainsi à confronter les différentes versions et à obtenir des éclaircissements sur les décisions prises au sein de SMS Pariaz, notamment lors de la cession des actions et après le changement d'actionnariat.

L'avoué devrait également être appelé à fournir des explications supplémentaires sur les circonstances dans lesquelles il a acquis les parts de la société.