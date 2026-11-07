Afrique: Kirsty Coventry salue un bilan à mis parcours 'positif' de l'organisation des Jeux olympiques

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi en audience la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, qui a salué, à mi-parcours, le bilan "positif" de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a appris l'APS de la Présidence de la République.

Mme Coventry a aussi salué "l'engagement" du chef de l'État dans la réussite de cet événement historique, selon un texte publié sur les plateformes de la Présidence.

La présidente du Comité international olympique a transmis au chef de l'État "la satisfaction des délégations participantes, venues de plus de 200 pays", rapporte la même source.

Elle a également salué "l'engagement personnel du président de la République dans la dernière phase des préparatifs, ainsi que la collaboration étroite entre le gouvernement sénégalais et le mouvement olympique".

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Au cours de l'audience, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de faire de "l'héritage des JOJ" un levier de développement durable, à travers la mise à disposition des équipements sportifs aux populations, le renforcement des compétences des jeunes et la promotion de l'économie du sport.

Le chef de l'État a, par ailleurs, assuré la présidente du CIO "de la détermination du Sénégal à conduire les Jeux jusqu'à leur terme avec le même niveau d'exigence organisationnelle".

Les JOJ Dakar 2026 ont démarré le 31 octobre et vont se poursuivre à Dakar, Diambiadio et Saly jusqu'à vendredi prochain.