Afrique: Kirsty Coventry salue un bilan à mis parcours 'positif' de l'organisation des Jeux olympiques

7 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a reçu vendredi en audience la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, qui a salué, à mi-parcours, le bilan "positif" de l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a appris l'APS de la Présidence de la République.

Mme Coventry a aussi salué "l'engagement" du chef de l'État dans la réussite de cet événement historique, selon un texte publié sur les plateformes de la Présidence.

La présidente du Comité international olympique a transmis au chef de l'État "la satisfaction des délégations participantes, venues de plus de 200 pays", rapporte la même source.

Elle a également salué "l'engagement personnel du président de la République dans la dernière phase des préparatifs, ainsi que la collaboration étroite entre le gouvernement sénégalais et le mouvement olympique".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au cours de l'audience, Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé sa volonté de faire de "l'héritage des JOJ" un levier de développement durable, à travers la mise à disposition des équipements sportifs aux populations, le renforcement des compétences des jeunes et la promotion de l'économie du sport.

Le chef de l'État a, par ailleurs, assuré la présidente du CIO "de la détermination du Sénégal à conduire les Jeux jusqu'à leur terme avec le même niveau d'exigence organisationnelle".

Les JOJ Dakar 2026 ont démarré le 31 octobre et vont se poursuivre à Dakar, Diambiadio et Saly jusqu'à vendredi prochain.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.