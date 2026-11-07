Afrique: JOJ Dakar 2026 - Le président de la Fédération mondiale de taekwondo, Chungwon Choue, attendu au Sénégal

Dakar — Le président de la Fédération mondiale de taekwondo, Chungwon Choue, est attendu au Sénégal pour assister aux épreuves de taekwondo des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, prévues du 8 au 12 novembre, a annoncé, vendredi à Diamniadio, le président de la Fédération sénégalaise de taekwondo, Ababacar Fall.

"Chungwon Choue est venu ici (au Sénégal) lors des éliminatoires des Jeux olympiques de taekwondo et sera également là samedi. C'est un honneur pour nous d'accueillir les plus hautes autorités de la Fédération mondiale ici au Sénégal", a déclaré M. Fall.

Il s'exprimait lors d'une conférence de presse consacrée aux innovations introduites dans cette discipline, en présence du secrétaire général de World Taekwondo, Jeongkang Seo, et du directeur technique mondial de World Taekwondo, Philippe Bouëdo.

M. Fall a aussi annoncé la présence au Sénégal du président de la Confédération africaine de taekwondo ainsi que de la venue d'autres responsables de fédérations pour assister aux compétitions, selon M. Fall.

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Les épreuves de taekwondo se dérouleront du 8 au 12 novembre. La dernière journée, le 12 novembre, sera consacrée à la compétition par équipes mixtes.

Le taekwondo introduira, pour la première fois, cette épreuve avec des équipes mixtes aux Jeux olympiques de la jeunesse, avec l'application de onze nouvelles règles destinées à rendre "les combats plus dynamiques et plus attractifs", a annoncé M. Bouëdo.

Ababacar Fall a, par ailleurs, souligné les efforts consentis par la Fédération sénégalaise de taekwondo pour assurer une bonne préparation des athlètes, malgré des contraintes financières et organisationnelles.

Il a évoqué l'organisation de camps d'entraînement au Sénégal ainsi que la participation des athlètes à des stages et compétitions à l'étranger, notamment en Chine, en Pologne, en Allemagne et en Corée, avec le soutien du Comité national olympique et sportif sénégalais et de la Fédération mondiale de taekwondo.

"Nous aurions voulu faire bien plus, mais nos athlètes ont l'étoffe, l'engagement et la volonté", a-t-il affirmé, appelant les Sénégalais à venir nombreux les soutenir afin de leur permettre de décrocher des médailles aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026.

"Pour nous, à World Taekwondo, l'Afrique occupe une place très importante, parce que c'est le continent qui compte le plus grand nombre de fédérations membres de World Taekwondo", a-t-il expliqué M. Seo.

Il a salué les performances des athlètes africains sur la scène internationale, rappelant que le taekwondo a permis au continent de remporter plusieurs médailles, dont des médailles d'or.

"Pour Dakar 2026, nous sommes également très contents et fiers que le taekwondo soit la troisième discipline qui compte le plus de médailles parmi toutes les disciplines au programme", a-t-il souligné.

Il s'est par ailleurs félicité de la visibilité accordée au taekwondo sénégalais lors de la cérémonie d'ouverture des JOJ, avec la désignation d'un athlète de cette discipline comme porte-drapeau du Sénégal.