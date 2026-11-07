Congo-Kinshasa: La fuite de malades suspects d'Ebola après une attaque des ADF inquiète les autorités sanitaires à Beni

Des malades suspects d'Ebola et des personnes considérées comme des contacts à haut risque ont fui, dans la nuit de jeudi à vendredi, le centre hospitalier de Kelele, à Cantine, dans le territoire de Beni, au Nord-Kivu. Leur départ fait suite à une attaque des rebelles ADF contre cette localité. Le médecin directeur de l'établissement redoute une propagation du virus au sein de la communauté.

Selon la société civile locale, cette attaque a coûté la vie à au moins 30 civils. Les tirs entendus à partir de 23 heures ont provoqué un mouvement de panique, entraînant le départ des patients hospitalisés, y compris ceux placés en isolement en raison d'une suspicion d'infection à Ebola ou de leur exposition au virus.

Le médecin directeur du centre hospitalier de Kelele, le docteur Christian Kakule Vulembera, décrit une situation sanitaire particulièrement préoccupante.

« Vers minuit, l'hôpital s'est vidé de ses malades. Tous les patients sont partis, y compris ceux qui étaient en isolement pour une suspicion d'infection au virus Ebola », explique-t-il.

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Un risque de propagation du virus dans la communauté

Le personnel médical craint que ces personnes, désormais dispersées dans la communauté, exposent d'autres habitants au virus. Parmi les patients ayant quitté le centre figurent des cas suspects et des contacts à haut risque, selon le médecin directeur.

Il redoute notamment que des personnes potentiellement infectées se déplacent vers des zones où aucun cas n'a été signalé, favorisant ainsi une éventuelle transmission.

Le docteur Christian Kakule Vulembera alerte sur les conséquences possibles pour le groupement de Madiwe, qui pourrait être confronté à une situation épidémiologique difficile à maîtriser.

La fuite de ces patients intervient dans un contexte sécuritaire dégradé, marqué par l'attaque des ADF contre Cantine. Elle complique davantage la prise en charge et le suivi des personnes exposées au virus Ebola.