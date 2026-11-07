Congo-Kinshasa: Matadi - Les jeunes veulent prendre leur place dans les sphères de décision

Le leadership des jeunes et leur participation aux instances de décision étaient au centre d'un atelier organisé le mardi 20 octobre à Matadi, dans la province du Kongo-Central. À l'initiative de la Nouvelle Société Civile Congolaise, cette rencontre a réuni une trentaine de jeunes issus de différentes structures ainsi que des acteurs de la société civile autour de leur rôle dans le développement et la transformation de la société.

L'objectif était de recueillir les préoccupations de la jeunesse afin de renforcer le plaidoyer pour une participation plus active des jeunes à la vie publique et aux décisions qui concernent leurs communautés.

Pour Jonas Tshiombela, coordonnateur de la Nouvelle Société Civile Congolaise, cette initiative répond à la nécessité de mieux prendre en compte les aspirations des jeunes et de favoriser leur implication dans les processus de décision.

Le Conseil provincial de la jeunesse y voit également une occasion de faire entendre les préoccupations des jeunes du Kongo-Central. Son président, Symplus Lukau Thomas, souligne l'importance de leur participation au développement de la province.

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Les participants ont, de leur côté, insisté sur la responsabilité des jeunes dans la transformation de la société. Shadrac Mambeya, activiste du mouvement citoyen Lutte pour le changement (LUCHA), relève l'intérêt de telles rencontres pour encourager leur engagement.

Merveille Makaya, agente à la Division provinciale du Tourisme, appelle les jeunes à prendre conscience de leur rôle et à faire preuve de leadership au sein de leurs communautés. Pour sa part, Arianne Nkuanga, avocate et membre de plusieurs structures de la société civile, estime que ce type d'initiative contribue à sensibiliser la jeunesse sur ses responsabilités dans le développement de la société.

Au terme de cette rencontre, une question demeure centrale : comment traduire cette volonté d'engagement en une participation effective des jeunes aux instances où se prennent les décisions ? Cliquez sur ce lien pour suivre le magazine /sites/default/files/2026-11/061126-p-f-100jeunesgraceamzati-00_web.mp3