Sénégal: Commerce - Levée du gel des importations de pommes de terre

Le ministère de l'Industrie et du Commerce a levé le gel des importations de pommes de terre, selon une lettre circulaire datée du 5 novembre 2026. La mesure prend effet à partir du mercredi 4 novembre 2026.

Les importations de pomme de terre à nouveau autorisées au Sénégal. Dans une lettre circulaire du 5 novembre 2026, adressée aux services concernés, le ministre explique que la campagne de commercialisation de la pomme de terre locale avait démarré le 16 janvier 2026, avec l'entrée en vigueur de la mesure de gel.

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Selon le ministère, la planification des récoltes, les mises en marché et le développement des capacités de conservation et de stockage en chambres froides ont permis à la production nationale de couvrir les besoins de consommation pendant dix mois.

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Les prix, tant pour les producteurs que pour les consommateurs, seraient restés relativement stables sur toute la période. Un relevé des stocks effectué au niveau des grossistes le 29 octobre 2026 a cependant conduit les autorités à un autre constat : la production locale n'est plus en mesure de satisfaire la demande du marché.

Éviter la rupture de stocks

Ainsi, pour prévenir une rupture et garantir un approvisionnement optimal, il a donc été décidé de rouvrir les importations. Le ministre demande aux destinataires de prendre les dispositions nécessaires pour faciliter la mise en oeuvre de la mesure.

La circulaire précise que les autorisations d'importation seront soumises à quota et resteront valables jusqu'au 20 décembre 2026, « délai de rigueur ». Les opérateurs disposent ainsi d'un peu plus de six semaines pour importer.