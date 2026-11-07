Sénégal: « Baye Niass DAY » - Une marche à Dakar pour célébrer l'héritage du saint homme

En prélude à la première édition du « Baye Niass Day », les organisateurs ont fait face à la presse, le 6 novembre 2026, à la Maison de la culture Douta Seck, à Dakar. Cette journée d'hommage à Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass, prévue le 8 novembre 2026, sera marquée par une marche spirituelle de six kilomètres, ponctuée de séances de zikr, de prières et de sensibilisation.

Figure emblématique de l'islam et grand propagateur de la Tidjaniya, Cheikh Ibrahima Niass dit Baye Niass, continue d'inspirer des millions de disciples au Sénégal et à travers le monde. Pour perpétuer son héritage spirituel, des jeunes ont décidé de lui consacrer une journée de reconnaissance. Face à la presse, le vendredi 6 novembre 2026, à la Maison de la culture Douta Seck, les organisateurs du « Baye Niass Day » ont dévoilé les contours de cette première édition.

Selon Cheikh Fall, président du comité d'organisation, la manifestation se veut avant tout un témoignage de gratitude envers celui qui a consacré sa vie à la transmission du savoir religieux et à l'éducation des consciences. « Cette journée n'est autre qu'une journée de reconnaissance, de remerciement envers Mawlana Cheikh Ibrahima pour tout ce qu'il a fait pour la jeunesse, le Sénégal, l'Afrique et le monde entier », a-t-il déclaré.

L'initiative s'inscrit dans le souvenir du guide religieux, dont le décès est commémoré le 8 novembre, date que les organisateurs associent également à son anniversaire. Elle prendra la forme d'une « marche du coeur », destinée à réunir les disciples autour de la foi, du recueillement et de la fraternité. Pour Cheikh Fall, il ne s'agit pas d'une simple procession dans les rues de la capitale, mais d'une démarche intérieure invitant chaque participant à suivre l'exemple du maître spirituel.

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« Nous voulons célébrer dans les rues de Dakar cet éminent personnage qui a tout fait pour nous », a expliqué le président du comité d'organisation. Il a rappelé l'appel « Fuyez vers Dieu » de Baye Niass, auquel les disciples donnent un sens particulier, celui d'un retour aux valeurs spirituelles dans une société où, estime-t-il, les jeunes manquent parfois de repères.

Longue d'environ six kilomètres, la marche traversera plusieurs axes de Dakar. Des haltes seront aménagées sur le parcours pour permettre aux participants de pratiquer le zikr, de prier et de prendre part à des actions de sensibilisation.

Piété, droiture, etc.

« Le zikr est le souffle spirituel, c'est ce qui permet à l'esprit d'aller vers Dieu et de s'élever », a souligné Cheikh Fall. À ses yeux, cette pratique permet de faire vivre l'enseignement du guide, qui accordait une place centrale à la profession de foi dans son action de diffusion de l'islam.

Mais le « Baye Niass Day » ne se limitera pas aux invocations. Des prises de parole porteront sur l'influence de Cheikh Ibrahima Niass sur les jeunesses sénégalaise, africaine et mondiale, ainsi que sur la portée sociale et politique de son oeuvre. Les organisateurs entendent également aborder les défis auxquels les jeunes sont confrontés, notamment la consommation de drogue, la délinquance et les agressions.

Pour le président du comité d'organisation, la réponse à ces fléaux passe notamment par la redécouverte des principes défendus par Baye Niass. Piété, droiture, travail, solidarité et amour du prochain constituent, selon lui, des repères susceptibles d'aider la jeunesse à surmonter les difficultés contemporaines.

« Le disciple de Baye doit être un modèle d'exemplarité », a-t-il insisté, appelant les jeunes à traduire leur attachement au guide en comportements responsables au quotidien. Cheikh Fall a particulièrement insisté sur la « tarbiya », l'éducation spirituelle, qu'il présente comme le fondement de la voie de Cheikh Ibrahima Niass.

Cette formation intérieure, a-t-il expliqué, vise à purifier l'âme, à corriger les comportements et à rapprocher le croyant de Dieu. Elle doit aussi fournir une boussole morale permettant de concilier foi, responsabilité individuelle et vie en société. À travers cette première édition, les initiateurs ambitionnent de faire du souvenir de Baye Niass un moment de transmission entre générations.