Togo: Un hôpital nouvelle génération au coeur de Lomé

Nouveau bâtiment d'hospitalisation, cardiologie interventionnelle, IRM, réanimation, dialyse : le CHU Campus de Lomé déploie depuis septembre une série de nouveaux services. L'État veut doter le pays d'un hôpital de référence moderne et mieux équipé.

C'est l'un des grands chantiers sanitaires du moment. Depuis septembre, le CHU Campus met en service, l'un après l'autre, de nouveaux équipements et de nouvelles prestations. Objectif : accueillir plus de patients, élargir l'offre de soins et mieux les prendre en charge.

Tous les services d'hospitalisation ont déménagé dans un bâtiment neuf, conforme aux normes. C'est plus de confort pour les patients et de meilleures conditions de travail pour les soignants.

C'est la grande nouveauté : le CHU se lance dans la cardiologie interventionnelle. Avec un bloc opératoire de dernière génération et une unité de soins intensifs cardiologiques, il réalise désormais des coronarographies, pour explorer les artères du coeur, et des angioplasties, pour déboucher les vaisseaux. Il pose aussi des stimulateurs cardiaques, les pacemakers. Les urgences cardiaques graves sont prises en charge sur place.

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Un pôle d'imagerie complet

Le service de radiologie devient un véritable complexe : IRM 1,5 Tesla, scanner, tables radiologiques télécommandées, échographes modernes et mammographe. Des diagnostics plus précis, donc des traitements mieux ciblés.

Réanimation, urgences, chirurgie

Une unité de réanimation polyvalente de 15 lits, qui soulage aussi le CHU Sylvanus-Olympio.

Un nouveau service d'urgences médico-chirurgicales.

Six blocs opératoires dédiés notamment à la traumatologie-orthopédie, aux urgences chirurgicales, à l'ORL, à la stomatologie et à la chirurgie maxillo-faciale.

Un service dentaire équipé pour la radiographie panoramique et les explorations spécialisées.

Le service de dialyse ouvre le lundi 9 novembre, avec dix générateurs. Il accueillera les patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë ou chronique.

Depuis le 5 novembre, le service d'anatomie et de cytologie pathologiques est ouvert au public. Il analyse tissus et cellules pour poser des diagnostics précis. Il abrite aussi le Registre national du cancer, outil clé pour suivre l'évolution de la maladie au Togo et orienter la prévention.

Les anciens bâtiments sont en cours de réhabilitation. La réception des travaux est prévue au premier semestre 2027.

Plateau technique élargi, nouvelles spécialités, équipements de pointe : le CHU Campus s'impose comme l'un des piliers du système de santé togolais, avec une ambition, des soins de qualité accessibles à tous.