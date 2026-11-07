Afrique: L'Agence Tunis Afrique Presse participe au travaux du 7ème Sommet mondial des médias

Tunis — L'Agence Tunis Afrique Presse (TAP) a participé aux travaux du 7ème Sommet mondial des médias, qui se tient à Pékin du 5 au 9 novembre 2026. Placée sur le thème « Les médias à l'ère de l'intelligence artificielle (IA): du consensus à l'action », la rencontre a réuni environ 500 délégués représentant près de 330 institutions issues de 112 pays et régions.

Dans une allocution prononcée samedi à cette occasion, le Président-Directeur Général de la TAP, Najeh Missaoui, a souligné l'importance de tirer le meilleur profit de l'IA pour faire évoluer le travail médiatique et renforcer la communication entre les peuples. Il a insisté, à ce propos, sur la nécessité d'établir une coopération internationale garantissant une utilisation responsable de cette technologie.

Mettant en avant les opportunités offertes par l'IA pour surmonter les barrières linguistiques et culturelles, grâce à ses capacités en matière de traduction instantanée, de production de contenus multilingues et de facilitation de l'accès à l'information, Missaoui a mis en avant son rôle dans l'amélioration des différentes étapes du travail journalistique, de la collecte de l'information, sa vérification et sa diffusion.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans ce contexte, il a évoqué l'intérêt de bénéficier des avancées réalisées par la Chine dans le domaine des applications de l'intelligence artificielle et de leur utilisation dans divers secteurs, notamment les médias et la communication.

Dans son discours, Missaoui a mis l'accent sur les relations de coopération existant entre la TAP et l'agence de presse chinoise Xinhua, soulignant les opportunités qu'elles offrent pour échanger des informations ainsi que les expériences et renforcer le rapprochement entre les deux peuples.

À cet égard, il a rappelé la signature d'un accord-cadre de coopération entre les deux agences, le 31 mai 2024, à l'occasion de la visite du président de la République Kaïs Saïed à Pékin et de sa rencontre avec le Président de la Xi Jinping.

Les travaux du Sommet ont été aussi l'occasion pour le responsable de passer en revue les efforts déployés par la TAP pour suivre les mutations technologiques et développer les compétences professionnelles.

Il a notamment évoqué la tenue, en mai 2024, d'un colloque international sur le rôle des technologies modernes et de l'intelligence artificielle dans le développement des contenus journalistiques des agences de presse.

Cet événement a réuni des responsables d'agences de presse, des experts et des journalistes tunisiens et étrangers en vue d'échanger les expériences et découvrir les nouveautés dans le domaine des médias, a-t-il précisé.

Par ailleurs, il a fait savoir que l'avenir des médias reside dans leur responsabilité dans la bonne utilisation des nouvelles technologies, appelant à ce propos, à élargir les partenariats internationaux et à développer les programmes de formation destinés aux professionnels du secteur.

Missaoui a préconisé la création d'une charte internationale organisant l'usage de l'IA dans les domaines du journalisme et de la communication, notamment au sein des agences de presse, en établissant des normes qui garantissent une utilisation responsable de cette technologie.

Lors du sommet, qui a débuté jeudi à Pékin, plusieurs responsables arabes du secteur des médias ont mis l'accent sur la transformation progressive de ce secteur portée par les avancées de l'intelligence artificielle. Ils ont souligné les opportunités qu'elle offre pour le développement du travail journalistique, tout en évoquant les défis liés à la responsabilité professionnelle.