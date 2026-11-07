Afrique de l'Ouest: BCEAO-HEC PARIS - 30 cadres vancaires certifiés - Au terme d'un parcours exécutif en stratégie

Trente cadres du secteur bancaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) ont reçu leur certificat exécutif en management de stratégie, à l'issue de six mois de formation. Cette deuxième promotion du programme Cemstrat a été célébrée lors d'une cérémonie de remise de diplômes marquant une nouvelle étape dans le partenariat entre la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), à travers son Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires (Cofeb), et HEC Paris.

Prenant la parole au nom des récipiendaires, Mariame Moussa Boussi, directrice générale de la Banque agricole du Niger, a souligné la portée de cette formation, qui leur a permis de renforcer leurs compétences managériales et leur capacité d'analyse stratégique. Elle a salué un parcours exigeant, marqué par six mois d'efforts, de travaux collectifs et d'échanges entre professionnels issus de différents métiers et pays de la région.

Pour Armel Dufour, directrice des programmes de HEC Paris, cette formation repose sur une alliance entre l'expertise académique de l'école et celle de la banque centrale. Elle a rappelé que le programme, lancé il y a cinq ans, a progressivement évolué avec la mise en place de deux niveaux et la possibilité de capitaliser les certificats en vue d'obtenir un diplôme de master exécutif. Au total, 81 certificats issus des deux niveaux ont été délivrés dans le cadre des différentes promotions cette année.

Représentant le directeur général du Cofeb, Djibril Diaw, directeur général des opérations et innovations financières à la Bceao, a insisté sur la dimension transformatrice du parcours. Selon lui, la formation doit permettre aux bénéficiaires d'exercer un leadership plus éclairé et engagé au sein de leurs institutions, dans un environnement bancaire et financier en constante mutation.

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Il a également annoncé la poursuite de l'amélioration du programme, à partir des observations formulées par les participants, notamment sur la durée des modules en ligne, l'approfondissement de certaines thématiques et le renforcement des échanges d'expériences avec des professionnels du secteur bancaire.

Au-delà de l'obtention du certificat, les récipiendaires sont ainsi appelés à mettre leurs acquis au service de leurs institutions et du développement économique régional. La Bceao et HEC Paris entendent, à travers ce partenariat, contribuer au renforcement des compétences et à l'émergence d'une nouvelle génération de dirigeants capables d'accompagner les mutations du secteur bancaire dans l'espace Uemoa.

Créé en 1977, le COFEB accueille chaque année environ 4 000 participants à travers quelque 200 sessions de formation et compte 69 structures partenaires. De son côté, HEC Paris, fondée en 1881, forme 8 000 participants par an en formation continue, compte 80 000 alumni dans 150 pays et figure au deuxième rang mondial des programmes ouverts d'éducation exécutive, selon le classement du Financial Times 2025.