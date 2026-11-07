Maroc: Botola Pro D1 « Inwi » - Le Kawkab de Marrakech conforte son fauteuil de leader en battant le Wydad de Casablanca

Le Kawkab de Marrakech a conforté sa place en tête du classement de la Botola Pro D1 « Inwi » de football, en s'imposant face au Wydad de Casablanca sur le score de 2 buts à 1, samedi au Stade El Harti.

Réduits à dix dès la 7e minute après l'expulsion de Haytam Hamani, les Rouge et Blanc ont concédé l'ouverture du score à la 18e minute sur une réalisation d'Oussama Mahrous, avant que Saleh Sellami ne double la mise pour les locaux à la 43e minute, scellant l'avantage des siens à la pause (2-0).

En seconde période, Oussama Zemraoui a réduit l'écart pour le Wydad de Casablanca à la 60e minute de jeu.

À la faveur de cette victoire, le Kawkab de Marrakech porte son actif à 16 points en sept rencontres, consolidant son fauteuil de leader, tandis que le compteur du Wydad de Casablanca reste bloqué à 11 unités.

Le programme de cette journée se poursuit ce samedi avec les affiches opposant le Maghreb de Fès au FUS de Rabat,et le Moghreb de Tétouan au COD Meknès.