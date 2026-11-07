Maroc: Ifrane - Une session de formation pour l'accompagnement éducatif des enfants autistes

Les travaux d'une session de formation consacrée à l'accompagnement éducatif des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme (TSA) se sont ouverts vendredi à Ifrane, à l'initiative de l'Association Mosaïque, en partenariat avec le ministère du Développement social, de la Solidarité et de la Famille et le Secrétariat d'État chargé de l'Inclusion sociale.

Placée sous le thème « Comprendre le TSA et les bases de l'accompagnement », cette formation, organisée jusqu'au 8 novembre, réunit 30 cadres et jeunes participants issus notamment des Ecoles nationales de commerce et de gestion (ENCG) de Fès, Kénitra et Béni Mellal, ainsi que des cadres éducatifs et des professionnels de l'éducation spécialisée.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un projet de partenariat conclu il y a environ un an entre l'Association Mosaïque et les départements concernés, et qui comprend notamment l'organisation de colonies de vacances inclusives pour les enfants autistes, dont la deuxième édition s'est déroulée cette année, ainsi que deux sessions de formation destinées aux cadres chargés de leur accompagnement.

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Dans une déclaration à la MAP, le président de l'Association Mosaïque, section de Salé, Samir El Ayadi, a indiqué que cette première session constitue une composante essentielle de ce projet, qui ambitionne de développer une approche intégrée de l'accompagnement des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme.

Il a expliqué que le projet ne se limite pas à l'organisation de colonies de vacances inclusives, mais prévoit également des actions de formation et la mise en place de « Résidences inclusives » (Al-Maqamat Ad-Damija), destinées à accueillir des enfants, des adolescents et des jeunes autistes durant les week-ends du mois de décembre prochain.

Qualifiant ces résidences de nouvelle expérience à l'échelle nationale, M. El Ayadi a souligné que l'objectif est de diversifier les espaces et les modalités d'accompagnement, au-delà du cadre traditionnel des colonies de vacances.

S'agissant de la formation, il a précisé que les 30 participants représentent trois profils complémentaires, à savoir des étudiants des grandes écoles, des cadres éducatifs diplômés du ministère de la Jeunesse et des professionnels titulaires de diplômes en éducation spécialisée, dont certains travaillent déjà auprès d'enfants autistes.

Cette complémentarité vise à faire émerger un nouveau profil d' »accompagnateur éducatif », qui dépasse les fonctions classiques d'animateur ou d'auxiliaire de vie scolaire, en réunissant les compétences nécessaires pour assurer un accompagnement adapté des enfants concernés dans les futures colonies inclusives, a-t-il fait savoir.

La première session porte notamment sur les différentes notions relatives au trouble du spectre de l'autisme, les comportements qui lui sont associés et les spécificités de cette catégorie de bénéficiaires, afin de permettre aux participants de mieux comprendre leurs besoins et d'adapter leurs interventions.

L'encadrement pédagogique est assuré par une psychologue spécialiste, un cadre national spécialisé en éducation spéciale et un cadre national intervenant dans le domaine des colonies de vacances.

Cette formation revêt également une dimension pratique pour les participants, dont certains disposent déjà d'une expérience au sein des colonies de vacances inclusives organisées par l'association.

Dans une déclaration à la MAP, Sara El Hayadi, étudiante à l'ENCG et participante aux deux précédentes éditions de ces colonies, a indiqué que ces expériences lui ont permis de découvrir progressivement les spécificités des enfants présentant un TSA et de mieux comprendre les attitudes à adopter face à leurs différents comportements.

Évoquant la formation en cours, elle a estimé que les connaissances dispensées par les spécialistes permettront aux participants de mieux appréhender l'autisme, qu'elle considère non pas comme une maladie, mais comme une condition particulière nécessitant une meilleure compréhension et des approches adaptées.

De son côté, Haytham El Amraoui, étudiant en troisième année à la Faculté de médecine et de pharmacie et ayant participé aux deux précédentes éditions des colonies inclusives, a indiqué que cette formation représente une opportunité d'approfondir les expériences acquises sur le terrain et de compléter les connaissances théoriques par des compétences pratiques.

A travers cette initiative, l'Association Mosaïque entend contribuer au développement de compétences spécialisées dans l'accompagnement éducatif et à la promotion de pratiques inclusives permettant aux enfants, aux adolescents et aux jeunes présentant un trouble du spectre de l'autisme de bénéficier d'activités adaptées à leurs besoins.