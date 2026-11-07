Maroc: L'essor économique et social des provinces du sud du Royaume en débat à Lille

L'essor économique et social des provinces du sud du Royaume à la faveur du modèle de développement dédié à ces régions sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, a été au coeur d'une conférence-débat organisée, vendredi soir par le Consulat général du Maroc à Lille, en célébration du 1er anniversaire de la Fête de l'Unité et du 51ème anniversaire de la Marche verte.

S'exprimant à cette occasion, le Consul général du Maroc à Lille, Abdelkader Abidine, a indiqué que cinq décennies après la récupération de nos Provinces du sud, la question du Sahara marocain prend un tournant décisif et un pas significatif vers le règlement définitif, notant que le Maroc, « fidèle à son engagement, poursuivra la dynamique internationale lancée par SM le Roi Mohammed VI, aux niveaux bilatéral et régional qui a permis de capitaliser des soutiens importants émanant des deux tiers des membres de l'ONU y compris des grandes puissances".

M. Abidine a, à cet égard, salué le rôle important de la France qui s'est voulue claire et constante dans son soutien en affirmant que "le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine".

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« La dynamique économique et sociale et la récente évolution du dossier du Sahara marocain au niveau onusien sont autant d'atouts qui permettent aux provinces du sud de s'affirmer davantage au sein de leur environnement régional », a-t-il souligné, notant qu' »au vu de leur fort potentiel, ces provinces sont en mesure de représenter un véritable pôle de développement et de stabilité et un axe central de l'activité économique y compris pour la région du Sahel.

Pour sa part, Alain Jourdan, journaliste et consultant en relations internationales, a fait part de son admiration pour les transformations et les avancées en matière de développement que connaît le Royaume sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, mettant en avant la capacité du Maroc à concilier modernité, ouverture sur le monde et préservation de son identité culturelle.

Il a ainsi évoqué la question du Sahara marocain, retraçant les principales étapes historiques de ce dossier, depuis ses origines jusqu'aux développements diplomatiques les plus récents, ainsi que les grandes lignes du processus politique engagé en vue de parvenir à une solution à ce différend qui perdure depuis près d'un demi-siècle.

L'analyste français a par ailleurs mis en exergue la qualité du partenariat entre la France et le Maroc, soulignant le rôle essentiel de cette coopération dans le rapprochement des deux peuples et le renforcement des liens humains, culturels et institutionnels.

De son côté, la présidente de l'Observatoire international pour la paix, la démocratie et les droits de l'Homme de Genève, Aicha Duihi, a fait savoir que la question du Sahara marocain traverse aujourd'hui une séquence charnière, ajoutant que les évolutions enregistrées au niveau du Conseil de sécurité le 30 octobre dernier, à la veille de l'expiration du mandat de la MINURSO, ainsi que les orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à ce sujet ouvrent une nouvelle phase importante dans le règlement de ce différend régional.

Selon elle, l'enjeu est désormais de transformer les acquis diplomatiques et les évolutions du contexte en une perspective politique durable, porteuse de stabilité et de développement pour toute la région.

La rencontre a également été marquée par plusieurs interventions et échanges avec les participants, qui ont permis d'approfondir les différentes dimensions de la question nationale.

La place des Marocains du monde a également été évoquée lors de ces échanges qui ont mis l'accent sur le rôle de la diaspora dans la défense de la cause nationale et dans la sensibilisation des opinions publiques à l'échelle internationale.

La conférence-débat s'est déroulée en présence notamment des représentants des autorités de la ville de Lille, des milieux économiques, associatifs et culturels, ainsi que des Consuls honoraires et des membres de la communauté marocaine.

La rencontre s'est clôturée dans une ambiance qui a fait la part belle aux traditions marocaines, notamment celles des provinces du sud, à travers le cérémonial du thé et une exposition d'articles d'artisanat.

Un hommage a également été rendu aux pionniers de l'immigration marocaine en France, en présence de la romancière Samira EL Ayachi.