Sénégal: Touba - Les habitants de Keur Niang plaident pour une meilleure prise en compte de leurs préoccupations

Touba — Les populations du quartier Keur Niang, à Touba, ont invité samedi les autorités municipales à accorder une attention particulière à leurs doléances, lors d'une rencontre de dialogue et d'échanges consacrée aux préoccupations et aux perspectives de développement de leur localité, a constaté l'APS.

Prenant la parole au nom des habitants, Pape Niass a plaidé pour le renforcement de la concertation entre la municipalité et ses administrés, afin que les projets de développement répondent davantage aux besoins de la communauté.

Il a réaffirmé la disponibilité des résidents à accompagner les initiatives municipales, à condition que leurs préoccupations soient prises en compte et leurs intérêts préservés.

Au-delà des doléances exprimées, le représentant du maire et président de la commission des finances de la mairie de Touba, Serigne Khadim Mbacké Aliou, a salué la mobilisation et l'engagement des populations de Keur Niang.

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Il a notamment insisté sur l'importance du dialogue, de l'information et de l'inclusion dans la gestion des affaires locales, soulignant la nécessité de prendre en considération la diversité sociale des communautés dans les prises de décision.

Serigne Khadim Mbacké Aliou a également appelé à une meilleure prise en compte des réalités des populations concernées, estimant que les décisions arrêtées sans associer toutes les parties peuvent créer un sentiment de marginalisation.