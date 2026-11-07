Sénégal: JOJ Dakar 2026 - L'ardeur du public de Saly pour galvaniser les lutteurs sénégalais

L'arène de lutte de plage aménagée à Saly dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse vibre samedi, au rythme des combats et des encouragements d'un public venu nombreux assister aux premières confrontations malgré une chaleur quasi-étouffante.

Des dizaines d'établissements scolaires de la localité ont effectué le déplacement avec leurs élèves. Femmes, hommes, adolescents et tout-petits : personne ne veut manquer ce rendez-vous sportif qui pour l'occasion a transformé cette partie du littoral de la station balnéaire du département de Mbour en véritable lieu d'attraction et de fête.

Dès les premières heures de la matinée, les gradins sont pris d'assaut. Les couleurs nationales flottant dans l'enceinte, tandis que les chants et les slogans des groupes de supporters, le 12e Gaïndé et Allez Casa, donnent le ton. Dans les tribunes, les voix s'élèvent, et les applaudissements accompagnent chaque mouvement des lutteurs de la team Sénégal. Une ambiance électrique en dépit de la chaleur étouffante régnant sur le site.

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Au même moment, et à quelques mètres de l'arène, certains spectateurs cherchent le moindre coin d'ombre sous les tentes installées aux abords de l'espace de compétition. D'autres font la queue devant les brumisateurs pour profiter d'un peu de fraîcheur, le temps de reprendre leur souffle avant de retourner dans les gradins.

D'autres moins préoccupés par les combats, profitent de la proximité de la plage et de l'eau pour se rafraîchir.

Malgré cette chaleur éprouvante, beaucoup refusent de quitter les lieux, portés par l'ambiance et l'envie de soutenir les représentants du Sénégal.

Les forces de l'ordre constituant le dispositif de sécurité déployé pour sécuriser les lieux restent visibles autour de l'arène et de la plage.

C'est dans cette atmosphère surchauffée qu'Élisabeth Ebedo Diatta fait son entrée dans l'arène pour son deuxième combat face à une adversaire sud-africaine. Battue lors de sa première sortie, la lutteuse sénégalaise est dans l'obligation de réagir pour relancer ses chances dans la compétition.

Concentrée, le regard déterminé, elle a prend le temps de s'échauffer et de s'étirer, sans se laisser distraire par les clameurs fusant des gradins.

Ses gestes sont précis, son attitude appliquée laisse apparaître une sérénité. Même lorsque son adversaire sollicite un challenge, la Sénégalaise reste concentrée. Elle poursuit ses étirements pour conserver son rythme et sa concentration.

Sur le sable, elle fait parler sa détermination. Au terme d'un combat disputé, Élisabeth Ebedo Diatta s'impose sur le score de 5 à 1, signant une victoire importante. La musique retentit dans l'arène, aussitôt accompagnée par une salve d'applaudissements et des cris de joie. Dans les gradins, les supporters sénégalais laisse éclater leur satisfaction.

Cette victoire clôt la séquence matinale des combats, avant une pause qui n'entame pas l'enthousiasme des spectateurs parmi lesquels Pape Omar Gueye, président de la Ligue de Dakar de triathlon.

"J'étais venu supporter les Lions. Ça s'est bien passé. Ils se sont bien comportés. On attend ce soir pour voir la suite. Ils ont un très bon niveau. La lutte est notre sport traditionnel et nous avons des chances de gagner des médailles avec Élisabeth Diatta, Babacar Mbaye et tous les autres", souligne-t-il, visiblement satisfait des premières prestations sénégalaises.

Même appréciation chez Ibrahima Ndour, lutteur sénégalais de la catégorie des 60 kg. Il est conquis par le niveau affiché durant les premières confrontations et du comportement des lutteurs sénégalais.

Encore émue par sa victoire, Élisabeth Ebedo Diatta fait pendant ce temps fait montre d'un réserve olympien. D'une voix douce, presque timide, elle admet que la confrontation face à la Sud-Africaine était difficile. Mais les efforts consentis à l'entraînement ont, selon elle, fini par payer.

La lutteuse salue le niveau élevé de la compétition, tout en savourant cette victoire qui lui permet de relancer sa compétition.

Non loin de là, le président de la Fédération sénégalaise de lutte, Babacar Sène, suit attentivement les prestations des athlètes. Dans une attitude empreinte d'affection, il va à la rencontre des lutteurs, les encourageant à poursuivre leurs efforts.

"Je suis très fier de vous. Continuez comme ça", lançait-il à Babacar Mbaye, qui a remporté ses deux premiers combats.

Le jeune lutteur explique avoir été quelque peu gêné ces derniers temps par les efforts nécessaires pour perdre du poids et respecter les exigences de sa catégorie.

Mais cette contrainte ne semble nullement entacher ses ambitions de médaille.

"J'ai besoin de cinq combats et de cinq victoires. La médaille d'or ne doit pas sortir du pays. C'est nous qui organisons la compétition, elle doit donc rester ici. Je suis convaincu que nous allons décrocher des médailles d'or. Nous y croyons tous. Cela fait quatre mois que nous nous entraînons intensément pour ce grand moment", déclare-t-il.

Le président de la Fédération appelle également les supporters à redoubler d'ardeur dans les tribunes afin de pousser les représentants sénégalais vers la victoire. Il exprime sa confiance quant aux capacités de ces jeunes athlètes d'appliquer les consignes reçues.

Évoquant les chances de médailles, il met en avant le potentiel d'Élisabeth Ebedo Diatta, qui connaît déjà certaines de ses adversaires, dont l'Américaine, avec laquelle elle a déjà combattu. Pour lui, cette compétition pourrait permettre au Sénégal de décrocher une première médaille d'or.

Du côté de l'encadrement technique, Papa Nguèbel Dièye, officiel supplémentaire de l'équipe du Sénégal, dresse un bilan encourageant de cette première partie de journée.

"C'est une prestation globalement satisfaisante de notre point de vue. Les athlètes ont respecté les consignes qui leur ont été données. Sur le plan physique, tout va bien. Il y a certes quelques aspects que nous allons devoir perfectionner et améliorer pendant la pause, mais, pour le moment, nous sommes vraiment satisfaits de leur prestation", fait-il valoir.

Il salue le "niveau relevé" de la compétition, marqué par la présence de nombreux pays asiatiques, européens, américains et africains. "Nous pouvons espérer des médailles. Il faut continuer à prier pour nous et à nous soutenir", espère-t-il.

Dans les gradins, la satisfaction se lit aussi sur les visages des plus jeunes. Sourire aux lèvres, Amy Diop, élève en classe de troisième, ne cache pas son enthousiasme après les victoires sénégalaises.

"C'était intéressant. Surtout que le Sénégal a gagné. On s'est bien amusés. L'organisation était au top et on a beaucoup aimé ", raconte-t-elle. raconté.

La jeune fille dont la chaleur n'entame pas l'enthousiasme, apprécie particulièrement l'engagement des lutteurs sénégalais qui défendent dignement les couleurs nationales.

"On est restés malgré la chaleur, parce qu'avec l'ambiance et tout ça, on ne la sentait même pas", lance-t-elle avec joie, promettant de rester jusqu'à la fin des compétitions dans l'après-midi.

Même détermination chez Irma Sambou, une habitante de Saly venue avec sa jeune fille. Installée sous l'une des tentes aménagées derrière l'arène, elle suit avec beaucoup d'intérêt les deux combats auxquels elle assiste, avec une attention particulière pour celui d'Élisabeth Ebola Diatta.

"Je suis contente. Elle a combattu comme une vraie Diola. Ici, dans notre localité, nous ne savons que faire ça", se réjouit-t-elle, convaincue des chances du Sénégal de décrocher une médaille.

Comme beaucoup d'autres spectateurs, elle entend rester sur place pour suivre la suite de la compétition.